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印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國…差44分鐘就GG

▲▼ 印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

▲印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新冠疫情2度襲擊，導致印度24日確診人數高達34萬6786人，已連續3天都超過30萬人染疫。除了醫療系統崩壞，在資源不夠的情況下，許多遺體只能露天火化，場景猶如人間煉獄。相較於一般民眾的處境，有外媒爆料，印度的超級富豪馬上包機逃往英國。

英國政府日前將印度列入「紅色名單」，規定從印度返回的英國人都必須強制隔離10天，非英國國民的人10天前去過英國就不能入境，並將時間點設在23日凌晨4時。

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

據美國媒體《野獸日報（The Daily Beast）》23日報導，有8架載著印度超級富豪的私人噴射機23日凌晨陸續抵達英國倫敦，最後一班抵達時間為凌晨3時15分抵達，距離限制時間只差44分鐘。

報導指出，最後一班抵達英國的飛機為維思達航空（VistaJet）的「龐巴迪環球6000（VistaJet Bombardier Global 6000）」。該班機22日從杜拜前往印度孟買，於23日凌晨3時15分抵達。

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