　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

月球岩石淪性愛玩具！實習生「鋪床狂啪」毀NASA研究　超慘下場曝

▲▼盜走月球岩石的NASA實習生羅伯茨（Thad Roberts）。（圖／翻攝自推特／@FACTescence）

▲NASA實習生羅伯茨為了體驗在月球「啪啪啪」的樂趣而盜走月球岩石。（圖／翻攝自推特／@FACTescence）

記者葉睿涵／綜合報導

美國阿波羅11號於1969年7月登陸月球後，收集的月球岩石是國家航空航天局（NASA）最有價值的物品之一。不過，一位NASA實習生竟為了想體驗在月球上「翻雲覆雨」的感覺，夥同女友盜竊了這塊珍貴的岩石，並將其當成性愛玩具，結果導致自己的前途和NASA的研究盡毀。

綜合《每日星報》與Times Now報導，NASA實習生羅伯茨（Thad Roberts）本是一名前途無量的實習生。據悉，他曾被NASA寄予眾望，並有可能成為第一個登上火星的人。不過羅伯茨卻在2002年7月13日，親手毀掉了自己的前途。

經常在NASA工作的他，注意到月球岩石被保存的條件其實並不安全，於是他找來同為NASA實習生的女友福勒（Tiffany Fowler）以及同夥索爾（Shae Saur），盜走岩石。這些「月球大盜」盜取了價值2100萬美元、101公克的月球岩石後，聯繫上了一位比利時業餘礦物學家，並打算以每公克5000美元的價格賣出岩石。

豈料，他的買主竟是聯邦調查局的暗探，羅伯茨與其同夥被一網打盡。這3名NASA實習生向警方認罪，羅伯茨也被判處監禁8年。然而更讓NASA沒想到的是，羅伯茨對月球岩石的「侵犯」，讓這批月球岩石瞬間變成毫無價值的岩石。

原來，羅伯茨在盜得月球岩石後，竟轉身就進了一家汽車旅館，將岩石灑在床上，與女友福勒在上面「翻雲覆雨」，狠狠地體驗了一把在月球「瘋狂啪啪」的癮。聯邦調查局（FBI）表示，羅伯茨與福勒的行為污染了這些岩石，導致它們對科學界幾乎毫無用處，甚至還毀掉了一位NASA科學家30年來的手寫研究筆記。

網友超好評！台酒生技酒粕青春露6瓶特價1980元

ET快訊
蔡依林唱一半「金曲天團突衝上台」　搶唱骨灰級神曲...全場炸
存股600萬！40K小資女不用繳稅「還能退2900元」　專家
二伯自製包屁衣遭疑盜用！手作老師怒批「瞧不起人」　回應解答
練柔道90分鐘摔成腦死！7歲童「拔管還有呼吸」　律師點出關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

月球岩石淪性愛玩具！實習生「鋪床狂啪」毀NASA研究　超慘下場曝

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

白宮幕僚曝拜登恐要求G7「施壓中國」：展現民主力量

印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

月球岩石淪性愛玩具！實習生「鋪床狂啪」毀NASA研究　超慘下場曝

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

白宮幕僚曝拜登恐要求G7「施壓中國」：展現民主力量

印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

寶貝孫誕生…竟「內建濟公帽」嬤嚇歪求救！醫笑曝真相：快拍照

龍象大戰話題十足！吉祥物把妹　葉總吹粉、助總笑咪咪

桃園包租代管補助！她一家三口住兩房電梯大樓　每月房租7200元

蔡依林唱一半「金曲天團突衝上台」　搶唱骨灰級神曲...全場炸了！

「龍象大戰」復刻應援球迷不亦樂乎　票房刷新本季新高

超驚喜！玖壹壹開唱「超大咖天王」也來了　台下一整區「全是大明星」

趕搭車「忘帶switch」想衝回家！尪火速1反應…邵庭感動：嫁了好老公

解放軍最大「075型兩棲攻擊艦」首入列　習近平親赴海南交接

17歲出道養全家…媽覺得虧欠　郭書瑤安慰：大家疼給我機會

邱大宗又爆氣！　「我是諸葛，不要把我氣成髒話邱」

停紅燈待轉遭女生「側面追撞」　尷尬扶車對視...網：轉角遇到愛

國際熱門新聞

印尼失聯潛艦尋獲　沉至850公尺深海

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

印度增34萬確診　火葬煉獄空拍慘況曝

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

學霸男畢業宅在家10年！580萬人一看跪了

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人損560億

貨輪船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守4年

接吻後「高潮」4小時停不下來

好想去韓國玩？仁川機場擬推不入境旅遊

SpaceX火箭成功把4人送上太空

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

變性電視明星宣布「參選加州州長」

更多熱門

相關新聞

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低

爆發於1986年4月26日的車諾比核事故，已距今35年。過去有不少報導稱，在核事故後誕生的嬰孩，受到核輻射的影響，一出生就畸形，甚至患癌風險也高於常人。美國國家癌症研究所（NCI）22日在《科學》期刊上發表論文指出，核事故中輻射所導致的基因突變，不太可能遺傳給後代，但兒童時期曝露於較高輻射劑量的人，罹患甲狀腺癌症的風險更高。

白宮幕僚曝拜登恐要求G7施壓中國

白宮幕僚曝拜登恐要求G7施壓中國

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」

面試先送1400元！麥當勞崩潰：還是沒人

面試先送1400元！麥當勞崩潰：還是沒人

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

關鍵字：

美國北美要聞NASA月球岩石Thad Roberts

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

日月潭又浮出「178年墓碑」　居民愣見外觀

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面