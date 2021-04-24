月球岩石淪性愛玩具！實習生「鋪床狂啪」毀NASA研究　超慘下場曝

▲NASA實習生羅伯茨為了體驗在月球「啪啪啪」的樂趣而盜走月球岩石。（圖／翻攝自推特／@FACTescence）

記者葉睿涵／綜合報導

美國阿波羅11號於1969年7月登陸月球後，收集的月球岩石是國家航空航天局（NASA）最有價值的物品之一。不過，一位NASA實習生竟為了想體驗在月球上「翻雲覆雨」的感覺，夥同女友盜竊了這塊珍貴的岩石，並將其當成性愛玩具，結果導致自己的前途和NASA的研究盡毀。

綜合《每日星報》與Times Now報導，NASA實習生羅伯茨（Thad Roberts）本是一名前途無量的實習生。據悉，他曾被NASA寄予眾望，並有可能成為第一個登上火星的人。不過羅伯茨卻在2002年7月13日，親手毀掉了自己的前途。

經常在NASA工作的他，注意到月球岩石被保存的條件其實並不安全，於是他找來同為NASA實習生的女友福勒（Tiffany Fowler）以及同夥索爾（Shae Saur），盜走岩石。這些「月球大盜」盜取了價值2100萬美元、101公克的月球岩石後，聯繫上了一位比利時業餘礦物學家，並打算以每公克5000美元的價格賣出岩石。

Jel znate da je zaploenik NASA-e Thad Roberts 2002 godine ukrao kutiju uzoraka kamenja sa Mjeseca i u hotelskoj sobi imao sex sa svojom djevojkom Tiffany. Uhvatili su ga kad je počeo prodavati kamenje na Ebay. Napisao je knjigu

Moon Rock: Mare Crisium pic.twitter.com/3xUelStxc3 — Burrza (@Burrza1) March 19, 2019



豈料，他的買主竟是聯邦調查局的暗探，羅伯茨與其同夥被一網打盡。這3名NASA實習生向警方認罪，羅伯茨也被判處監禁8年。然而更讓NASA沒想到的是，羅伯茨對月球岩石的「侵犯」，讓這批月球岩石瞬間變成毫無價值的岩石。

原來，羅伯茨在盜得月球岩石後，竟轉身就進了一家汽車旅館，將岩石灑在床上，與女友福勒在上面「翻雲覆雨」，狠狠地體驗了一把在月球「瘋狂啪啪」的癮。聯邦調查局（FBI）表示，羅伯茨與福勒的行為污染了這些岩石，導致它們對科學界幾乎毫無用處，甚至還毀掉了一位NASA科學家30年來的手寫研究筆記。

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