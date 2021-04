印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦(KRI Nanggala-402)。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印尼海軍潛艦南伽拉號(KRI Nanggala-402)21日凌晨失聯,依據海軍24日最新說法,搜救隊發現失聯潛艇部分殘骸。軍方官員表示,在峇厘島(Bali)附近水深約850公尺處水域尋獲失聯潛艦。

依據美聯社、CNN等外媒報導,印尼海軍參謀長馬戈諾(Admiral Yudo Margono)24日證實,歷經掃瞄偵測,在水面下約莫850公尺處偵測到潛艦,遠超過其所能承受的深度,且救援團隊現已發現6個殘骸,包括潛艦上的祈禱毯以及存放潛望鏡潤滑油的瓶子等。馬戈諾表示,在尋獲殘骸物品之後,這也讓整個搜索進度自失蹤轉至沉沒階段。

此前,印尼軍方出動數百名士兵全力搜索,鄰國新加坡、馬來西亞、美國及澳洲等國也趕來支援,部署近20艘軍艦,搜索範圍約34平方公里。現已知潛艦載有53名船員,但艦上備有的氧氣僅能維持3天,也就是到24日凌晨3時左右,據信已經耗盡,生存機率渺茫,且迄今尚未發現任何生命跡象。



JUST IN: Indonesian navy found some debris, items identified as part of the missing KRI Nanggala submarine. now it’s a “subsunk” operation; navy chief said it is likely to have sunk to a depth of 850 meters pic.twitter.com/XUMGWN2ONu