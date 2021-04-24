核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

▲核事故的輻射會帶來什麼風險一直是人們所擔憂的問題之一。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

爆發於1986年4月26日的車諾比核事故，已距今35年。過去有不少報導稱，在核事故後誕生的嬰孩，受到核輻射的影響，一出生就畸形，甚至患癌風險也高於常人。美國國家癌症研究所（NCI）22日在《科學》期刊上發表論文指出，核事故中輻射所導致的基因突變，不太可能遺傳給後代，但兒童時期曝露於較高輻射劑量的人，罹患甲狀腺癌症的風險更高。

美國國家衛生院（NIH）在22日發布聲明指出，NCI癌症流行病學與遺傳學研究部主任查諾克（Stephen Chanock）與其研究團隊，分析了130名於1987年至2002年出生兒童的完整基因，並與其父母的基因做對比後發現，即使他們的父母長期曝露於輻射之中，但並未有證據表明，基因突變會透過精子和卵子遺傳給他們的後代，因此證明了，事故造成的輻射暴露，對後代的健康影響微乎其微。

▲車諾比核事故發生地點附近，至今仍是一片被廢棄的荒地。（圖／達志影像／美聯社）

不過，研究人員在檢測了359名，因兒童時期或還在媽媽的子宮時，就曝露於核事故輻射的兒童，得出「罹患甲狀腺癌症風險增加」是核事故中最終要的不良健康影響之一。

研究人員發現，兒童時期曝露於較高輻射劑量的人，罹患甲狀腺癌症的風險更高，因為輻射所產生的能量，會破壞人體DNA中的化學鍵（chemical bonds），並導致錯誤的化學鍵重新結合在一起。如此一來，人們的基因有可能發生突變，進而導致誘發癌症的風險增加。

外媒指出，這是系統性評估輻射暴露等人為災難，對基因突變影響的先驅研究；此研究將有助於消除人們內心的疑慮，也為人們提供了輻射會如何影響人體的新見解。

網友超好評！台酒生技酒粕青春露6瓶特價1980元