亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

▲ 隨地亂丟的口罩導致可卡犬死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠肺炎一度引發全球民眾搶購口罩，如今幾乎人人不缺，但使用過的口罩若隨地丟棄，可能帶來嚴重後果。英國柴郡日前便發生一起悲劇，一名飼主帶著1歲多的可卡犬出門散步，返家後身體狀況出現異常，當晚急速惡化，沒想到竟是因誤食路邊被人丟棄的口罩，引發敗血症喪命。

根據《每日星報》，飼主艾瑪（Emma Paul）說明，周末通常會讓16個月大的可卡犬奧斯卡（Oscar）出門二次，在附近散步或在花園裡玩球，她的三個孩子則在一旁打板球。奧斯卡上周末外出時和往常一樣精力充沛，18日下午卻變得有些虛弱，食慾不振。艾瑪隔天早上發現，牠顯然非常不舒服，幾乎一動也不動。

這家人馬上聯絡獸醫，並將奧斯卡送到醫院，才發現牠的肚子裡竟有一片拋棄式口罩，上方用來固定於鼻樑處的鐵線剛好刺穿牠的腸道，引發敗血症。醫生說明，「牠的腸道受損太嚴重，沒辦法存活。」奧斯卡最終不幸死亡，令艾瑪、丈夫和孩子們悲慟不已。

艾瑪說明，他們每天早上都會陪著奧斯卡沿著附近的街道散步，周末則會帶牠去迪河（River Dee），「那裡總是有很多垃圾。顯然不是有人故意為之，但很遺憾一片口罩導致這種事情發生。」

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