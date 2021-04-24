愛上準公公！她才訂婚卻「深陷不倫戀」　懷孕生子想婚了

▲直到2018年，尤科姆與斯柯爾的戀情被未婚夫及斯柯爾的妻子發現。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國25歲女子尤科姆（Mackenzie Yocum）與交往6年的青梅竹馬互為未婚夫妻關係，但就在步入婚姻之際，她卻發現自己愛上61歲準公公斯柯爾（Jeff Scholl）。最終，她離開青梅竹馬的身邊，與斯柯爾修成正果在一起，如今也育有5個月大的兒子，只不過親友們迄今不願與2人交談，斷絕聯繫。

綜合太陽報、每日郵報報導，當尤科姆與青梅竹馬交往6年之久，在人生規劃中也走到訂婚這一步，但她卻發現，這段感情出狀況，同時也驚覺越來越欣賞大她36歲的準公公斯柯爾。當時的斯柯爾正在鬧離婚，依據尤科姆的說法，2人隨即展開6個月的地下情，但並沒有向未婚夫及斯柯爾妻子公開此事。

They now have a baby son together 由 Daily Mail 發佈於 2021年4月23日 星期五

直到2018年，尤科姆與斯柯爾的戀情，被未婚夫及斯柯爾的妻子發現，但這也讓2人再度確認他們對彼此的愛有多深，在她與未婚夫、斯柯爾夫妻的關係全都結束時，2人決定修成正果在一起，現在也有了5個月大的兒子懷亞特（Wyatt）。只不過，許多親友也決定與他們斷絕關係。

▲尤科姆與斯柯爾希望未來能買下屬於他們的房子，並計畫結婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels，圖中人物並非新聞當事人）

尤科姆說，唯一後悔的一件事就是沒有把這一切坦白，「我們應該誠實說出我們的感受，說我們其實不開心……我只是想讓前任和他媽媽知道，我對發生的這一切感到抱歉。」

文中提到，尤科姆與斯柯爾希望未來能買下屬於他們的房子，並計畫結婚，「我們在彼此身上找到的東西，正是我們在先前戀情當中所缺失的，雖然有年齡差距，但都比先前遇到的伴侶更合得來，我們想結婚，只是在等待合適的時機。」

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