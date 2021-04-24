　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

實習記者陳妙津／綜合報導

近日一段緬甸佤邦升旗典禮的畫面在網路瘋傳，影片中的司儀不僅說著字正腔圓的中文，連升旗奏出的邦歌也讓不少台灣人直呼耳熟，完全就是「我愛中華」的曲調，如果是曾經當兵過的人說不定還能哼上一小段，也讓不少網友笑回「預備，唱！」

從該段影片中可見，拍攝地點可能是在校園升旗典禮上，不少面容青澀的學生在操場上排列整齊，隊伍前方還各自舉著白色牌子，現場司儀則以字正腔圓的中文宣布「全體起立，升旗儀式現在開始，請旗手就位」，接著在一片肅穆中，現場儀隊奏起邦歌，旗手緩緩在樂聲中升起佤邦邦旗。雖然沒有歌詞或人聲合唱，不過仔細一聽曲調，卻是我國國軍在晚點名時固定必唱的愛國歌曲「我愛中華」。

▲109年國慶大會,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲佤邦邦歌勾起不少人當兵時的回憶。圖為109年國慶大典三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

不少網友嘖嘖稱奇，紛紛留言，「竟然是這首哈哈」、「我愛中華，我愛中華，預備唱！」、「聽了感傷，也感動」、「我有聽錯嗎？」、「以前暑訓與服役受訓時晚點名必唱軍歌，還要呼口號」、「兩蔣同路人」。還有一些網友熱心以歷史角度解答，「我愛中華這首歌是中華民國陸軍軍歌, 是當年國軍撤退至緬甸時帶去的」、「最後兩句從我們要消滅共匪，後來改為我們要莊敬自強了」。

ET快訊
快訊／合歡山公路2遊覽車撞休旅　玻璃全碎11人送醫
龍象大戰回到過去！轉播圖卡超復古　球迷笑：畫質太好
高雄、台南降雨畫面曝！民眾歡呼：不用去打水了
曾文水庫下雨了！台南人感動「下了1小時」　最新畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

白宮幕僚曝拜登恐要求G7「施壓中國」：展現民主力量

印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

愛上準公公！她才訂婚卻「深陷不倫戀」　懷孕生子想婚了

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

周杰倫伴奏王力宏「世紀合體」唱《唯一》　黑人超狂人脈再現「最有誠意的生日禮物」

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

亂丟口罩！1歲萌汪散步誤食…「腸道被鐵線刺穿」引敗血症喪命

白宮幕僚曝拜登恐要求G7「施壓中國」：展現民主力量

印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

美國宣布嬌生疫苗「恢復施打」　血栓釀3死！FDA、CDC仍為它背書

愛上準公公！她才訂婚卻「深陷不倫戀」　懷孕生子想婚了

中油三接外推至離岸1公里　潘忠政：藻礁公投主文不會改變

快訊／台14甲合歡山公路2遊覽車撞休旅　遊覽車前檔玻璃全碎11傷

阿嬤特別買「小粉粉胸背袋」！壯碩米克斯低頭求穿　隔壁汪狂吃醋

黃偉哲去安定保安宮祈雨　有拜有保庇台南真的下雨了！

曾子益娶回香港美嬌妻！「最美寺廟」辦婚禮賓客全吃素

女警掏槍喝斥衝Ｘ小！西門町攔檢騎士被塑膠　逆向追逐戰上演

「龍象大戰」碼表、雞腿、座椅任你丟　象迷懂止滑粉抹完後要吹

陳重廷傳球失誤送對手追平分　4局猿1比1獅

車太鉉《RM》遊戲電爆李光洙：你跟孫藝珍不合？下秒揭真相全笑翻

林立連4場坐板凳　曾豪駒賽前談心

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

印尼失聯潛艦尋獲　沉至850公尺深海

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

印度增34萬確診　火葬煉獄空拍慘況曝

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

學霸男畢業宅在家10年！580萬人一看跪了

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人損560億

貨輪船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守4年

接吻後「高潮」4小時停不下來

好想去韓國玩？仁川機場擬推不入境旅遊

SpaceX火箭成功把4人送上太空

變性電視明星宣布「參選加州州長」

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

更多熱門

相關新聞

緬甸軍方領導人政變後「首次出國」

緬甸軍方領導人政變後「首次出國」

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍於24日搭機飛抵印尼，預計將出席於首都雅加達舉行的東協（ASEAN，又稱東盟）緊急峰會，與東南亞6國元首、3國外交部長進行面對面會談，這是敏昂萊自發動政變以來第一個出國訪問行程。

印尼失聯潛艦尋獲　沉至850公尺深海

印尼失聯潛艦尋獲　沉至850公尺深海

少年打鬧滑倒「T型水龍頭刺入」腹部

少年打鬧滑倒「T型水龍頭刺入」腹部

氧氣耗盡　印尼失蹤潛艦53人恐全罹難

氧氣耗盡　印尼失蹤潛艦53人恐全罹難

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

關鍵字：

緬甸軍歌我愛中華東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

洗車暴衝撞牆恐怖現場曝光！　駕駛慘死2傷

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

7歲童遭重摔「舅舅在幹嘛」　還原過程更怒

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面