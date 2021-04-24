老宅藏寶！尋寶獵人挖地板驚見「130萬舊鈔」　屋主樂翻：能賣了

記者葉睿涵／編譯

美國麻薩諸塞州有一家人一直都想將家中的老宅售出，不過礙於家族中流傳的傳言而一直不敢採取行動。原來有謠言指出，過世多年的爺爺曾在63年前，將一個寶箱藏在老宅的地板下，他們不想因為急於賣房而錯失寶藏，於是找來擁有10年經驗的尋寶獵人威勒（Keith Wille），希望能幫助他們解決難題。

據《每日郵報》報導，麻州的這家人長期以來都一直不斷嘗試尋寶，甚至還僱傭了一個建築承包商，來把閣樓的地板挖開，以期在賣掉房子前找到寶箱。然而，可能是因為寶箱被一些物品所遮蓋，導致他們一直未有收穫。此前已有不少家庭成員陸續在別的房子中找到寶箱，讓他們越發心急，於是派出代表人凱倫（Karen）與威勒接觸，希望能盡快將問題解決。

The extended footage of old cash hidden under floorboards! | The best Treasure Hunt in 2021 This is the extended... Posted by Keith Wille on Wednesday, April 21, 2021

接下任務的威勒，在4月初立刻展開尋寶行動。由於這座房子已有多年的歷史，因此威勒並不希望將老松木製成的舊地板拆除，反而是不斷拼湊線索，並使用金屬探測器找出可疑地點。在標記了幾個地方後，威勒將連著內窺鏡的攝錄機放入地板，查看地板內地情況。在花費1小時後，威勒在閣樓的一個小角落，發現地板下有一個帶有數字和字母的奇怪盒子。

在凱倫的同意下，威勒打開盒子，確認這就是他們尋找多時的寶箱。威勒指出，寶箱內滿是1934年、1935年和1950年發行的紙鈔，總價值4.6萬美元（約台幣130萬元），推測應該是當時的人們在經歷經濟大蕭條後，因為不信任銀行而選擇將現金藏在家中。屋主凱倫表示，他們暫時尚未決定要如何處理這筆巨款，但他們感到高興，因為他們「終於可以賣房了」。

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