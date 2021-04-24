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載到爛醉女…變態司機嗨了「秒Call同業」！炫耀完送給2狼性侵

▲▼ 性侵,強姦,少女。（圖／取自免費圖庫Unsplash） 

▲ 女子喝醉遭2名男子集體性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓光州去年發生一起離譜案件，一名女子喝醉後搭上計程車，未料司機一見載到意識不清的乘客，馬上興奮地拿起手機，和幾名同業視訊通話後決定會合，將女子交給他們，導致女子被帶到其中一人的小套房蹂躪，事件曝光後震驚社會。3名男子皆被起訴，23日判決結果出爐。

《朝鮮日報》報導，這起事件發生於去年10月9日清晨5時左右，當時一名20多歲年輕女子在光州西區搭上一輛計程車。24歲司機A男見狀馬上打電話給38歲的同業B男與35歲C男，3人視訊通話。A男在電話中表示，「有個爛醉女搭上我的車」，B男馬上主動表示要載她。二人約一小時後抵達約定場所，將女乘客自A男車中移動到B男車上。B男接著將她載到C男位於光山區的小套房，二人集體性侵女子。

進一步調查發現，C男自2019年5月至本案發生前，約一年間竟性侵多達3人，且專挑喝醉女性下手，還曾以手機偷拍受害者裸體影片。

光州地方法院刑事法庭23日宣布，判處C男12年有期徒刑，並下令佩戴墊子腳鐐10年；B男及A男則各處6年、4年徒刑。法官指責，「本應保護乘客的計程車司機不僅忘記職業的本份，還對乘客犯下性犯罪。而A男明知B男等人會犯下罪行，卻也沒有保護乘客，加上作偽證，因此做出以上判決。」

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