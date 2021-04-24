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南韓大樓「燒成火棍」！現場60名工人受困...1人逃難墜樓死亡

▲▼南韓京畿道南楊州市一處興建中的住商混合大樓發生火災。（圖／翻攝自Instagram@travel_seasia）

▲南韓京畿道南楊州市一處興建中的住商混合大樓發生火災。（圖／翻攝自Instagram@travel_seasia）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓京畿道南楊州市一處接近完工的住商混合大樓，今（24）日上午發生一起嚴重的火災，只見橘紅色烈焰與黑色濃煙從大樓的底部往上竄升、直衝天際，在現場作業的60多名工人一度受困，消防直升機緊急前往吊掛搶救，不過還是傳出一名工人在脫困的過程中不慎墜樓，當場死亡。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》、《News1》等多間韓媒報導，京畿道南楊州市芝錦洞（茶山2洞）陶農站附近一棟興建中的地上19層、地下6層樓的住商混合大樓，24日上午11時23分驚傳火災，疑似是2樓在進行焊接作業時不慎起火（也有人員研判火勢從5樓擴散），此時火勢開始竄出，現場60多名進行工程的員工一度受困。

消防當局獲報後，緊急派遣3架直升機、47輛消防車與裝備、120名消防人員前往現場救援，經過1個半小時，於下午12時57分撲滅主要火勢，並利用直升機吊掛在屋頂避難的6名員工，並在各層樓巡邏，共救出遭濃煙嗆傷的16名工人。

不過，仍有一名員工疑似在逃難過程中，不慎從4、5樓的位置墜落，之後心跳停止死亡。

▲▼直升機吊掛頂樓受困工人。（圖／翻攝自Instagram@covil_maker）

▲直升機吊掛頂樓受困工人。（圖／翻攝自Instagram@covil_maker）

該棟住商混合大樓已完成基本結構工程，僅剩下大樓牆面外觀與內部整建工作，目前警消仍在釐清引起火災的原因。

►南韓消防直升機救火時「墜機」填湖！一人心跳停止

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