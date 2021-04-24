　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度增34萬確診又創新高！「火葬煉獄」白天燒到黑夜　空拍慘況曝

▲▼ 印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

▲印度感染新冠總人數來到1661萬481例，累計18萬9544人染疫病逝。當地火葬場入夜後必須持續焚燒遺體。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度第2波新冠疫情肆虐，依據24日最新數據，單日新增34萬6786人染疫，連續第3天單日超過30萬人染疫，持續刷新單日新增確診數世界紀錄。當地醫療體系現已瀕臨崩潰，患者只能躺在醫院外頭的簡易床上，火葬場如今必須處理大量遺體，只能從白天燒到黑夜，火光幾乎未曾間斷。

▲自影片59秒處，可見患者只能躺在醫院外頭的簡易床上。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

綜合印度斯坦時報、印度時報報導，印度自2月份以來確診人數持續攀升，當時疫情蔓延的狀況僅限於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）等多地，但就在大規模疫苗接種實施後，來勢洶洶的第2波疫情重創境內各邦。在過去數日當中，單日新增確診數爆增，導致醫院床位、氧氣和抗病毒藥物嚴重短缺。

依據24日最新統計，印度單日新增34萬6786人染疫，持續突破單日新增確診數世界紀錄，且過去24小時也創下2624名新冠患者病逝的新高紀錄，讓境內總染疫身亡人數來到18萬9544人。

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物等全都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也對印度嚴重疫情表示關切，強調世界各地的人們因未接種新冠疫苗、沒有接受檢測與接受治療而死亡，「如今印度疫情狀況是一記毀滅性的警鐘，提醒著我們病毒可以肆虐到何種程度。」

▲印度第2波疫情嚴重，醫療體系無法負荷。（圖／路透，下同）

當地醫療體系瀕臨崩潰，多間醫院床位爆滿無法繼續在院內治療染疫者，只好讓病患躺在院外頭的簡易床上，但同時卻有大量遺體自醫院運出；面對氧氣短缺的狀況，可見警力也被部署至醫院，以免爆發搶奪氧氣的狀況。火葬場如今必須面對爆量需火化的遺體，只能從白天燒到黑夜，火光幾乎未曾間斷。

▲▼ 印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

▲▼ 印度火葬場如今必須處理大量火化遺體。（圖／路透）

更多相關新聞

►印度新冠疫情失控！單日暴增31萬例...機場300旅客嚇傻篩檢前逃跑
►印度單日確診破31萬…創全球紀錄！　「醫療崩潰」景象網路瘋傳
►印度醫院大火13死　加護病房慘淪「焦黑煉獄」！最新畫面曝光

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

網友超好評！台酒生技酒粕青春露6瓶特價1980元

ET快訊
快訊／1人確診死亡！　境外移入再+6
快訊／又有機組員確診！華航累積5人染疫
快訊／倪福德與兄弟簽約！　這投手掰了沒續約
日月潭又浮出「道光23年墓碑」　居民愣見外觀：恐未遷葬
《全明星2》何孟遠、采子退賽　替補人選出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度增34萬確診又創新高！「火葬煉獄」白天燒到黑夜　空拍慘況曝

後院工程挖出骷髏頭！　建築工嚇爆…腳下竟多達5具「百年遺骸」

男嬰洗澡溺死！她將4月大親兒「獨留浴缸17分鐘」　竟只為講電話

打開配電箱「驚見嬰屍」！他嚇傻報案...一查才發現：他們不住這

首張彩色空拍照曝光！　火星直升機「機智號」週日將3度升空

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到　全球最大疫苗協議惹議

14歲少年和同學打鬧滑倒　腹部遭「T型水龍頭刺入」緊急送醫

呼籲加強美中合作！文在寅盼拜登「與北韓對話」：別讓金趁虛而入

廂型車變「空中纜車」！14秒溜過山谷畫面太刺激　無奈真相曝

法國驚傳刺喉命案！移民闖警局狠殺女警　高喊「真主至大」遭擊斃

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

教你斜坡停車防滑落「不背公式」　看懂原理不傷車輛零件又安全！

印度增34萬確診又創新高！「火葬煉獄」白天燒到黑夜　空拍慘況曝

後院工程挖出骷髏頭！　建築工嚇爆…腳下竟多達5具「百年遺骸」

男嬰洗澡溺死！她將4月大親兒「獨留浴缸17分鐘」　竟只為講電話

打開配電箱「驚見嬰屍」！他嚇傻報案...一查才發現：他們不住這

首張彩色空拍照曝光！　火星直升機「機智號」週日將3度升空

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到　全球最大疫苗協議惹議

14歲少年和同學打鬧滑倒　腹部遭「T型水龍頭刺入」緊急送醫

呼籲加強美中合作！文在寅盼拜登「與北韓對話」：別讓金趁虛而入

廂型車變「空中纜車」！14秒溜過山谷畫面太刺激　無奈真相曝

法國驚傳刺喉命案！移民闖警局狠殺女警　高喊「真主至大」遭擊斃

衛少「連4戰大三元」　與畢爾合飆70分率巫師7連勝

「戴蔡依林演唱會口罩」現身國父紀念館遛狗！網秒認出：是台劇女神

快訊／70歲男子確診死亡！境外移入再+6

大陸危機沒有過去？　鍾南山：正全力研發變異毒株疫苗

快訊／又有機組員確診！華航累積5人染疫　感染源調查中

口譯哥返台投入北市選戰　呱吉神分析最有可能選「這一區」

SNH48新成員撞臉鞠婧禕！相似度100%…網全看傻：根本複製人

印度增34萬確診又創新高！「火葬煉獄」白天燒到黑夜　空拍慘況曝

倪福德與兄弟簽1個月短約！可在二軍出賽　不與投手邱品睿續約

翁立友甩性騷陰影　有望下半年「再唱小巨蛋」...唱片公司證實了

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

學霸男畢業宅在家10年！580萬人一看跪了

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人損560億

貨輪船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守4年

接吻後「高潮」4小時停不下來

好想去韓國玩？仁川機場擬推不入境旅遊

SpaceX火箭成功把4人送上太空

變性電視明星宣布「參選加州州長」

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

寶寶出生竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝

美郵政署被踢爆秘密監控社群網路

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

新屋銷售強勁　美股收紅227點

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

更多熱門

相關新聞

華航4機師染疫「再擴大匡列接觸者」？指揮中心最新說明

華航4機師染疫「再擴大匡列接觸者」？指揮中心最新說明

華航接連爆出4名機師染疫，其中一名於澳洲雪梨被確診的印尼籍機師還傳染給同住的10多歲兒子。指揮中心已針對前艙約1270名機組員擴大採檢，由於先後在20日及23日確診的2名印尼籍機師與其家人都有台北及大園清真寺活動史，是否再擴大匡列接觸者，指揮中心今日14時由發言人莊人祥召開臨時記者會說明。

華航機師累計4染疫！醫憂「隱形傳染鏈」

華航機師累計4染疫！醫憂「隱形傳染鏈」

華航4機師確診「前後沒關聯」！醫憂疫調有破口

華航4機師確診「前後沒關聯」！醫憂疫調有破口

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到

4機師染疫擴大採檢1270人　指揮中心1400說明

4機師染疫擴大採檢1270人　指揮中心1400說明

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情印度火葬場

讀者迴響

熱門新聞

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

正妹數學老師穿太緊！「背後渾圓形狀全露」

搭捷運被偷拍！女星犀利目光抓包　下個舉動暖翻

警盤查可不出示證件？網曝恐怖下場

陽明山富豪徵管家「月薪保證5萬↑」

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面