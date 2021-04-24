印度增34萬確診又創新高！「火葬煉獄」白天燒到黑夜　空拍慘況曝





▲印度感染新冠總人數來到1661萬481例，累計18萬9544人染疫病逝。當地火葬場入夜後必須持續焚燒遺體。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度第2波新冠疫情肆虐，依據24日最新數據，單日新增34萬6786人染疫，連續第3天單日超過30萬人染疫，持續刷新單日新增確診數世界紀錄。當地醫療體系現已瀕臨崩潰，患者只能躺在醫院外頭的簡易床上，火葬場如今必須處理大量遺體，只能從白天燒到黑夜，火光幾乎未曾間斷。

▲自影片59秒處，可見患者只能躺在醫院外頭的簡易床上。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

綜合印度斯坦時報、印度時報報導，印度自2月份以來確診人數持續攀升，當時疫情蔓延的狀況僅限於馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）等多地，但就在大規模疫苗接種實施後，來勢洶洶的第2波疫情重創境內各邦。在過去數日當中，單日新增確診數爆增，導致醫院床位、氧氣和抗病毒藥物嚴重短缺。

依據24日最新統計，印度單日新增34萬6786人染疫，持續突破單日新增確診數世界紀錄，且過去24小時也創下2624名新冠患者病逝的新高紀錄，讓境內總染疫身亡人數來到18萬9544人。

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物等全都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

世界衛生組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）也對印度嚴重疫情表示關切，強調世界各地的人們因未接種新冠疫苗、沒有接受檢測與接受治療而死亡，「如今印度疫情狀況是一記毀滅性的警鐘，提醒著我們病毒可以肆虐到何種程度。」

▲印度第2波疫情嚴重，醫療體系無法負荷。（圖／路透，下同）

當地醫療體系瀕臨崩潰，多間醫院床位爆滿無法繼續在院內治療染疫者，只好讓病患躺在院外頭的簡易床上，但同時卻有大量遺體自醫院運出；面對氧氣短缺的狀況，可見警力也被部署至醫院，以免爆發搶奪氧氣的狀況。火葬場如今必須面對爆量需火化的遺體，只能從白天燒到黑夜，火光幾乎未曾間斷。

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