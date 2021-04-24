首張彩色空拍照曝光！　火星直升機「機智號」週日將3度升空

▲NASA釋出「機智號」首張彩色影像。（圖／翻攝自NASA官網）

記者詹雅婷／綜合報導

火星探測車「毅力號」微型直升機「機智號」（Ingenuity）22日進行第2次飛行，飛行時間約52秒，並自火星表面約5.2公尺處捕捉到第一張彩色空拍照片。如今機智號正準備在25日進行第3次飛行。

CNN報導，美國太空總署（NASA）23日發布的這張彩色影像，是第一張由飛行器在火星上空所捕捉到的彩色影像，左右兩側為機智號著陸墊，下方則是機智號的倒影。

機智號第2次飛行總共歷時近52秒，先是透過火星大氣層上升約4.9公尺，在短暫盤旋後，以5度角傾斜側移約2.1公尺，接著原地旋轉3圈，以不同方向角度進行拍攝。而NASA所發布的照片，就是機智號在距離火星表面約5.2公尺處所捕捉到的畫面。

依據計畫，機智號將於美東時間25日上午進行第3次飛行任務，屆時將會以更快的速度爬升至距離火星表面約5公尺處，從每秒移動0.5公尺的速度，調高為每秒移動2公尺，朝北飛行50公尺後返回，估計總飛行時間為80秒，總飛行距離為100公尺。

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