逼士官兵拚績效卻「私吞個人獎勵」！戰車連連長淪清潔工　法官判刑

▲戰車連連長私吞士官兵個人獎金，法官判刑1年10個月。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳韻如／台東報導

台東某部隊戰車連的凌姓連長竟利用職權迫使士官兵努力拚績效，接著再以他們的名義簽報每次500元的個人獎勵，但實際上卻全落入自己口袋，一共侵占了4萬4500元。案經士官兵通報上級，全案才因此曝光，而凌男最後遭法院判刑1年10個月，緩刑4年。

判決書指出，依照規定連隊主官可以使用該連每月的特別補助費，核發每人每次的個人獎金500元，由連隊主官決定獎勵對象，再口頭指示預財士提領特別補助費交由連隊主官發放工作獎金。

然而，凌男身為該指揮部戰車連的上尉連長，卻與許姓、林姓行政士利用職權，在沒有經過士官兵的同意或授權之下，擅自以他們的名義在工作獎金領款收據上偽造簽名，在呈交上級完成核銷程序，一共侵占了4萬4500元。

案經士官兵通報上級，全案因此曝光。法院審理時，凌男坦承犯行，並且已離開部隊，目前擔任清潔工，法官最後將他依法判刑1年10個月，緩刑4年，並須向公庫支付5萬元。褫奪公權1年。

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