後院工程挖出骷髏頭！　建築工嚇爆…腳下竟多達5具「百年遺骸」

▲人骨。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張寧倢／編譯

英國威爾特郡（Wiltshire）一名建築工人日前受雇前往海特斯伯里（Heytesbury）地區一戶家庭修建露台，卻在後院挖洞時發現骨頭，起初工人以為只是動物的遺骸，後來才看出那竟然是人類的頭骨。除了警方之外，連法醫與考古學家都來到現場，最後發現這後院土壤底下一共埋著5具遺骨。

根據《太陽報》報導，32歲的建築工人凱爾尼（Robbie Kearney）與團隊日前到一戶家庭中進行露臺工程，卻意外挖出人骨，法醫初步認定共有3名成年人、1名青少年與1名幼童的人骨遺骸，其中一人為女性，目前正透過放射性碳定年法確定其生存年代，可能還需要幾周時間，但考古團隊認為，這些骨骸很可能是從中世紀早期的墳墓中被移動至此的，距今至少數百年歷史。

凱爾尼表示，他21日在後院土壤中發現一些骨頭，起初以為是動物遺骸，所以又再往下挖開，沒想到又出現更多骨骸，「然後我發現了一個頭骨，那時我才意識到這些是人類遺骸，這讓我有點嚇到，因為我還真的從未挖出過頭骨。」工程團隊立即停工並連絡屋主傑克森（Matthew Jackson），警方隨後也收到通知並出動。隔天，包含法醫與考古學家便順利取走了骨骸。

當地歷史學家查爾斯沃思（Joe Charlesworth）認為，遺骸發現地點距離12世紀的聖彼得與聖保羅教堂僅約91公尺，「它們很可能是來自埋葬黑死病屍體的亂葬崗，據說村裡還有更多。」郡議員福克斯（Sam Fox）稱這是令人興奮且意想不到的發現，「依考古團隊目前評估，這些看起來像是不同年齡與性別的基督教墳墓，可能來自撒克遜人或更早時期的教堂。」

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