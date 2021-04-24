　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少年和同學打鬧滑倒　腹部遭「T型水龍頭刺入」緊急送醫

少年昨夜與同學玩樂期間，相信一度滑倒，腹部壓中牆上的水龍頭，導致水龍頭刺入少年腹部，驚動消拯人員到場救援。 ─────────────────一用就上手，立即下載全新光明網APP Andriod >...

光明日報 Guang Ming Daily 發佈於 2021年4月23日 星期五

 ▲水龍頭整個刺入14歲少年腹部右側，讓他痛到哭出來。

實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞一名14歲國中少年22日晚間和同學嬉戲時，不慎撞上牆壁，牆上的金屬水龍頭竟因此重壓刺入少年腹部。當地消拯局獲報後，立即出動7名救援人員到場處理，花了5分鐘才將水龍頭切離牆面，所幸緊急送醫後，少年已無大礙。

《光明日報》報導，霹靂州怡保萬里望消拯局指揮官蘇菲安表示，救援人員在當天晚間8時42分接獲通報，立刻出動前往現場，才發現是名14歲巫裔少年腹部被「T型」水龍頭刺入，立即出動液態切割器，花了5分鐘將水管切斷，將少年連同水龍頭送至醫院救治，但大家都對此事件感到好奇，畢竟水龍頭並非邊緣尖銳物品，怎會刺入少年腹部。

 水龍頭,水（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲水龍頭示意圖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

該所宗教學校負責人則說，自己事發時正與其他師生準備進行開齋後的祈禱，突然有群學生衝來告知說有人被刺傷，連忙趕往查看，才發現水龍頭整個刺入該名學生的右腹，所幸沒有大量失血，學生雖然表現得相當冷靜，但也痛到忍不住哭出來。

據了解，該名學生在事發時，爬上高約1公尺的圍牆與同學打鬧，很可能是此時不慎滑倒，重押上水龍頭才導致該起意外，所幸就醫後已經沒有大礙。

 
ET快訊
太魯閣撞擊影片曝！　工人「狂奔跨越月台」遭撞噴
笑死！大谷翔平棒打賽揚名投　手指著隊友要他「跑回本壘」
穿真理褲幫外送員撿銅板　「32D深溝本尊」被神出！
馮紹峰爆出軌女星！小三「發親密照給趙麗穎」內幕瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打開配電箱「驚見嬰屍」！他嚇傻報案...一查才發現：他們不住這

首張彩色空拍照曝光！　火星直升機「機智號」週日將3度升空

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到　全球最大疫苗協議惹議

14歲少年和同學打鬧滑倒　腹部遭「T型水龍頭刺入」緊急送醫

呼籲加強美中合作！文在寅盼拜登「與北韓對話」：別讓金趁虛而入

廂型車變「空中纜車」！14秒溜過山谷畫面太刺激　無奈真相曝

法國驚傳刺喉命案！移民闖警局狠殺女警　高喊「真主至大」遭擊斃

寶寶性別趴竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝　引爆36kg炸藥鄰嚇壞

川普氣瘋了！得知遭文在寅批評「政策失敗」後飆罵：你才最無能

氧氣耗盡！印尼潛艦失蹤超過3天　53名船員恐全數罹難

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

江宏傑死心「向福原愛訴請離婚」！　「不會把小孩交給妳」早冒1徵兆

打開配電箱「驚見嬰屍」！他嚇傻報案...一查才發現：他們不住這

首張彩色空拍照曝光！　火星直升機「機智號」週日將3度升空

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到　全球最大疫苗協議惹議

14歲少年和同學打鬧滑倒　腹部遭「T型水龍頭刺入」緊急送醫

呼籲加強美中合作！文在寅盼拜登「與北韓對話」：別讓金趁虛而入

廂型車變「空中纜車」！14秒溜過山谷畫面太刺激　無奈真相曝

法國驚傳刺喉命案！移民闖警局狠殺女警　高喊「真主至大」遭擊斃

寶寶性別趴竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝　引爆36kg炸藥鄰嚇壞

川普氣瘋了！得知遭文在寅批評「政策失敗」後飆罵：你才最無能

氧氣耗盡！印尼潛艦失蹤超過3天　53名船員恐全數罹難

被仲介拐到阿拉伯當詐騙仔　護照遭扣回不了國

7歲男童遭重摔腦死！　夏如芝心痛：恨不得穿越時空阻止

打開配電箱「驚見嬰屍」！他嚇傻報案...一查才發現：他們不住這

機車5月開始收費！新莊宏匯「不能消費折抵」被罵翻...緊急回應了

獨／驚悚畫面曝！工人「狂奔跨越月台」　下秒遭太魯閣撞飛…重傷送醫

柔道教練：代誌堵著啊！負該負的責任　7歲童被摔腦死道館關閉　

又一校退場！　教育部證實：台灣觀光學院最快6月核定是否停辦

《全明星2》替補人選曝光！　蔡昌憲搭「混血路跑女神」出賽

華航4機師確診「前後沒關聯」！醫憂疫調有破口…曝「最可能劇本」

富國島最後老兵辭世　生前見到「台灣同胞」了卻心願

鮪魚錄影中「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：胸部都看到了！

國際熱門新聞

學霸男畢業宅在家10年！580萬人一看跪了

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人損560億

貨輪船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守4年

接吻後「高潮」4小時停不下來

好想去韓國玩？仁川機場擬推不入境旅遊

SpaceX火箭成功把4人送上太空

變性電視明星宣布「參選加州州長」

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

美郵政署被踢爆秘密監控社群網路

新屋銷售強勁　美股收紅227點

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

寶寶出生竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

更多熱門

相關新聞

氧氣耗盡　印尼失蹤潛艦53人恐全罹難

氧氣耗盡　印尼失蹤潛艦53人恐全罹難

印尼海軍艦隊5艘潛艦之一的南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日凌晨在峇厘島北部海域進行水雷演習中失聯，截至24日凌晨毫無下落。這艘德製潛艦一旦失去動力，艦上備有的氧氣僅能維持3天，如今據信已經耗盡，船上53名人員存活機率渺茫。

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

氧氣24小時內耗盡　印尼潛艦仍失聯

氧氣24小時內耗盡　印尼潛艦仍失聯

印度疫情失控！機場300旅客拒絕接受篩檢逃跑

印度疫情失控！機場300旅客拒絕接受篩檢逃跑

警「開直升機」寵妻　超慘下場曝

警「開直升機」寵妻　超慘下場曝

關鍵字：

馬來西亞水龍頭東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

快訊／台鐵太魯閣號武塔車站「碰撞不明物」

忘了馬！鳳梨初戀「長腿美照」曝

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

7歲童腦死！醫曝有求生意志　家屬：在等教練道歉

搭捷運被偷拍！女星犀利目光抓包　下個舉動暖翻

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

陽明山富豪徵管家「月薪保證5萬↑」

7歲男童哭求仍被狂摔腦死！柔道教練冷回：別裝

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

太魯閣號不慎撞上釀禍

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面