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呼籲加強美中合作！文在寅盼拜登「與北韓對話」：別讓金趁虛而入

▲▼南韓總統文在寅日前在青瓦台接受紐約時報專訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統文在寅日前在青瓦台接受紐約時報專訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅預計5月下旬飛抵華府會晤美國總統拜登，而他本月16日先在青瓦台尚春齋接受美媒《紐約時報》（NYT）專訪，該篇專訪於當地時間21日刊出。文在寅專訪時向拜登呼籲，眼下應積極與北韓（朝鮮）儘早對桌協商，同時應與中國在北韓、氣候議題上取得合作，減少美中兩大國間的矛盾與摩擦。

文在寅將推動無核化視為影響南韓存亡的重要議題，他在專訪時提及美國前總統川普的韓半島（朝鮮半島）政策時，認為川普在推動北韓去核上僅旁敲側擊，未能完全取得成功。對此，川普也於當地時間23日透過電郵發表聲明反駁文在寅，強調自己才是兩韓走向和平談判的主要推手。

文在寅向《紐約郵報》表示，「我認為，只有美國與北韓儘速同桌談判，才是解決問題上的最重要出發點，而我期盼拜登總統能夠在推動韓半島無核化、以及永久和平上取得實質性且不可逆的進展，成為寫下歷史新頁的總統，若能以川普時期取得的外交成果為基礎，並繼續發展，則拜登可能會（在兩韓政策上）取得成功。」

文在寅敦促，只有美國與北韓當局應在讓步與補償上同時取得平衡，同時階段性、漸進式地推動無核化。

文在寅還向拜登呼籲，美國應就北韓與氣候變遷等全球性重要議題上，與中國取得合作，「一旦美國與中國之間的矛盾激化，則北韓恐怕會趁機而入、坐擁漁翁之利。」

該篇專訪提到，文在寅在言談之間，對於美國前總統川普的言行與外交態度上透露出強烈的不滿，認為在駐韓美軍軍事費用分攤上，向南韓提出的增額要求非常不合理、且毫無任何根據性。

據悉，文在寅預計於5月下旬前往華府會晤拜登。報導指出，文在寅對於2018年促成川金會一事感到非常自滿，自評為外交政策上的妙計，而如今即將於下個月啟程訪美，文在寅相信自己已做好準備，再次搭起美國與北韓之間溝通的橋樑。

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