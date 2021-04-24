法國驚傳刺喉命案！移民闖警局狠殺女警　高喊「真主至大」遭擊斃

▲法國巴黎近郊在23日驚傳殺警案，48歲女警史黛芬妮遭一名持刀男子闖入警局刺死。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國巴黎近郊蘭保葉別墅（Rambouillet）23日驚傳殺警案，48歲女警史黛芬妮（Stéphanie M.）在警局內，慘遭一名持刀突尼西亞男子刺死。據悉，嫌犯在犯案前曾高呼「真主至大」，因此此案被法國政府定調為「恐怖襲擊」，國家反恐檢察院目前已介入調查。

綜合《世界報》與BFMTV等法媒報導，當地時間23日下午2時20分，一名突尼西亞男子在蘭保葉別墅警察局外徘徊一陣後，突然闖入警局內，持刀攻擊女警史黛芬妮。在蘭保葉別墅警局從事行政工作的48歲女警史黛芬妮，喉部遭刺中2刀後死亡，嫌犯也被現場其他警員開槍擊中，傷重不治。

▲法國政府將此案定調為「恐怖襲擊」，國家反恐檢察院也已介入調查。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，36歲的嫌犯是突尼西亞移民，他在2009年非法進入法國，並在2020年12月取得合法居留。檢察官透露，嫌犯的行動明顯經過精心部署，而且其Facebook帖文也都與伊斯蘭教有關。由於目擊者指出，這名男子在犯案前曾高呼「真主至大」（Allahu Akbar），而且此案的行凶方式、攻擊目標等都符合恐怖襲擊的特點，因此國家反恐檢察院已立即介入調查，並逮捕了3名相關人士。

Elle était policière. Stéphanie a été tuée dans son commissariat de Rambouillet, sur les terres déjà meurtries des Yvelines. La Nation est aux côtés de sa famille, de ses collègues et des forces de l’ordre. Du combat engagé contre le terrorisme islamiste, nous ne céderons rien. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 23, 2021

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後在推特上發文指出，在與伊斯蘭恐怖主義的鬥爭中，法國是永遠不會屈服的。總理卡斯特克斯（Jean Castex）在抵達現場視察後表示，襲擊的行為「殘忍而野蠻」，而法國也堅決打擊恐怖主義。

自2015年以來，法國已發生多起與伊斯蘭教有關的襲擊事件，造成260多人死亡，其中也有幾次的襲擊是針對警方等維安人員的。法國警察最近一次被襲擊後死亡的案件發生在2019年10月3日，當時有3名警員和1名行政人員在巴黎警局內慘遭殺害。