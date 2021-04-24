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法國驚傳刺喉命案！移民闖警局狠殺女警　高喊「真主至大」遭擊斃

▲▼法國殺警案。（圖／路透）

▲法國巴黎近郊在23日驚傳殺警案，48歲女警史黛芬妮遭一名持刀男子闖入警局刺死。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

法國巴黎近郊蘭保葉別墅（Rambouillet）23日驚傳殺警案，48歲女警史黛芬妮（Stéphanie M.）在警局內，慘遭一名持刀突尼西亞男子刺死。據悉，嫌犯在犯案前曾高呼「真主至大」，因此此案被法國政府定調為「恐怖襲擊」，國家反恐檢察院目前已介入調查。

綜合《世界報》與BFMTV等法媒報導，當地時間23日下午2時20分，一名突尼西亞男子在蘭保葉別墅警察局外徘徊一陣後，突然闖入警局內，持刀攻擊女警史黛芬妮。在蘭保葉別墅警局從事行政工作的48歲女警史黛芬妮，喉部遭刺中2刀後死亡，嫌犯也被現場其他警員開槍擊中，傷重不治。

▲▼法國殺警案。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國政府將此案定調為「恐怖襲擊」，國家反恐檢察院也已介入調查。（圖／達志影像／美聯社）

報導稱，36歲的嫌犯是突尼西亞移民，他在2009年非法進入法國，並在2020年12月取得合法居留。檢察官透露，嫌犯的行動明顯經過精心部署，而且其Facebook帖文也都與伊斯蘭教有關。由於目擊者指出，這名男子在犯案前曾高呼「真主至大」（Allahu Akbar），而且此案的行凶方式、攻擊目標等都符合恐怖襲擊的特點，因此國家反恐檢察院已立即介入調查，並逮捕了3名相關人士。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨後在推特上發文指出，在與伊斯蘭恐怖主義的鬥爭中，法國是永遠不會屈服的。總理卡斯特克斯（Jean Castex）在抵達現場視察後表示，襲擊的行為「殘忍而野蠻」，而法國也堅決打擊恐怖主義。

自2015年以來，法國已發生多起與伊斯蘭教有關的襲擊事件，造成260多人死亡，其中也有幾次的襲擊是針對警方等維安人員的。法國警察最近一次被襲擊後死亡的案件發生在2019年10月3日，當時有3名警員和1名行政人員在巴黎警局內慘遭殺害。

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