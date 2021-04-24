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川普氣瘋了！得知遭文在寅批評「政策失敗」後飆罵：你才最無能

▲▼川普評金正恩是最好的朋友，卻認為文在寅在領導、外交談判上一無是處。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普評金正恩是最好的朋友，卻認為文在寅在領導、外交談判上一無是處。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓總統文在寅日前接受美媒《紐約時報》（NYT）專訪時，批評美國前總統川普的韓半島（朝鮮半島）政策只有旁敲側擊，未能完全取得成功，「不過若在川普外交政策的基礎上持續發展，我認為拜登有機會取得成功」。對此，川普得知後氣得透過電郵發表聲明，讚揚北韓（朝鮮）領導人金正恩、同時批評文在寅的外交談判能力。

根據美媒《紐約郵報》、法媒《法新社》報導，川普在當地時間23日透過電子郵件針對文在寅的批評發表聲明，「在我最困難的時期，認識了、同時也喜歡上了北韓的金正恩，而他從來就沒有尊重過韓國（南韓）現在的總統文在寅！」

川普對於文在寅的說法提出反駁，「對於美國而言，文在寅總統除了在軍事上讓美國當冤大頭以外，身為一國的領導者、談判家，他的能力是弱的。」

而川普在聲明中認為，自己在任美國總統時，成功替南韓阻擋來自北韓的攻擊，為兩韓和平做出巨大貢獻，且就任時曾經在新加坡、越南河內、板門店共3次會晤金正恩，為美國與北韓之間的外交關係寫下史無前例的新頁，然而在無核化談判時始終陷入膠著狀態，直到任期宣告結束。

川普在聲明中再次抱怨在駐韓美軍上南韓政府的軍費分攤問題，批評南韓在國防安全上搭便車的態度。他強調美國雖然幾十年以來都被當作冤大頭，但在美國提供的軍事保護傘與服務下，南韓需要再支付數十億美元，「南韓在協商中同意支付我們數十億美元，然而拜登政府上任後卻甚至不再向南韓提出要求。」

《法新社》分析，川普在聲明中不斷為自己塑造形象，認為自己才是主導韓半島走向和平談判的談判家。

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