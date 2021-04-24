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寶寶性別趴竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝　引爆36kg炸藥鄰嚇壞

▲附近住宅的監視器記錄下了爆炸當時，地面發生強烈震動。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

記者張寧倢／編譯

美國新罕布夏州（New Hampshire）一名男子引爆了80磅（約36.3公斤）的炸藥，強烈爆炸威力讓附近居民全都感受到地面震動，有些房屋的牆壁甚至還因此出現裂縫，自來水也變成混濁的土色。然而，這一切竟是一場「寶寶派對」上的慶祝噱頭，目的是以爆炸的粉末顏色來揭露新生兒的性別。

根據CBS與《華盛頓郵報》報導，金斯頓（Kingston）地區居民莎拉（Sara Taglieri）受訪表示，自己20日晚間7時左右正在家中與丈夫馬特（Matt Taglieri）吃晚餐，突然聽見震耳欲聾的爆炸聲響，強烈威力不僅震落了掛在牆上的照片，連房屋的地基都發生震動，害她第一時間以為是附近的混凝土工廠發生事故。然而，這場爆炸根本只是一對夫妻為了揭露新生寶寶的性別，而精心設計的「派對噱頭」。

▲▼爆炸、性別揭露儀式（gender reveal）、田野爆炸、引爆、炸藥。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國亞利桑那州2017年4月23日也有人選擇以爆炸方式舉行性別揭露儀式（gender reveal），當時便曾導致一座4.7萬英畝伐木場發生大火。（圖／達志影像／美聯社）

住戶的監視器畫面顯示，爆炸引發了強烈的地面震動。女性居民蒂娜（Tina Bouraphael）表示，當時只聽見巨大爆炸聲響，家中門廊整個都在震動，感受非常強烈，她家的地基也在震動，房屋更是出現多處裂縫。莎拉表示，這次性別揭露儀式實在「太過火」，不僅對社區造成影響，連附近許多城鎮也都能聽到，「我並不是因為院子裡出現藍色或粉色的爆炸粉末而不開心，是因為這次爆炸沒有提前通知，而且強度太大了。」

金斯頓警方表示，爆炸發生於當地混凝土業的沙石場，是由一種常用於槍械打靶練習的爆炸物「Tannerite」所導致，重量約達80磅，目前引爆炸藥的男子已經到警局自首，正在配合警方調查。報導稱，儘管並未傳出人員傷亡，但附近居民仍在評估房屋地基受損等財產損失，並且希望引爆者為這些負面後果付出相應代價。

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四 聲道聊時事

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