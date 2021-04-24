拜登上任後「首度出訪」　6月赴英！出席G7領袖峰會

文／中央社記者江今葉華盛頓23日專電

白宮今天宣布，美國總統拜登將在6月訪問英國與比利時，出席在英國舉行的七大工業國集團（G7）領袖會談、比利時的北約領袖會議與美歐峰會。這是拜登上任後首度出國訪問。

▲美國總統拜登預計於6月進行首次出訪。（圖／路透）

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天發出新聞稿，宣布拜登首度出訪行程。

白宮表示，這是拜登上任後的首度出訪行程，目的在彰顯他致力於恢復聯盟、振興跨大西洋關係，以及與盟國和多邊夥伴緊密合作以因應全球挑戰並更加確保美國利益的承諾。

根據白宮公布的行程，拜登將於6月11至13日出席在英國康瓦爾（Cornwall）舉辦的G7領袖峰會。他將藉此強化對多邊主義的承諾，致力於推進美國在公共衛生、經濟復甦和氣候變遷方面的關鍵政策重點，展現主要民主國家團結與共同價值。拜登也預計和英國首相強生（Boris Johnson）在內的G7領袖舉行雙邊會談。

結束英國行程後，拜登將轉往比利時布魯塞爾，出席6月14日舉行的北大西洋公約組織（NATO）領袖會議，確認美國對北約、跨大西洋安全與集體防禦承諾，並與北約其他領袖舉行雙邊會談。

拜登還將利用機會參加美國與歐盟峰會，凸顯基於共同利益與價值觀的堅實跨大西洋夥伴關係承諾。峰會將討論共同議題，以確保全球衛生安全、刺激全球經濟復甦、因應氣候變遷、加強數位與貿易合作、強化民主及應對共同關切的外交政策議題。

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