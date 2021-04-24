　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人560億血汗錢泡湯

▲▼比特幣、虛擬貨幣、Bitcoin。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲THODEX創辦人奧澤已受到國際追緝。（圖／免費圖庫pakutaso）

記者崔子柔／綜合報導

土耳其大型加密貨幣交易所THODEX失去維持營運的財務能力後，27歲創辦人奧澤（Faruk Fatih Ozer）已逃出其國境，數十萬名投資人高達20億美元（約560億台幣）的積蓄可能泡湯，土耳其已對奧澤展開國際追緝行動。

根據《CNN》報導，奧澤20日晚間近8時被發現飛往阿爾巴尼亞，土耳其已設法發布紅色通緝令，求助國際刑警幫忙尋找、暫時逮捕奧澤回國。THODEX的帳戶已被凍結，目前土耳其警方已拘留62名相關人等，仍有16人逍遙法外。

一名受害者律師表示，近39萬名活躍用戶的資金恐怕已經泡湯，損失上看20億美元。但奧澤週四又在THODEX聲明，約有3萬名用戶受影響，也承諾會進行賠償，並回到土耳其接受制裁。

土耳其3月通膨率達到16.2%，是央行目標（5%）的3倍以上，THODEX加密貨幣的熱潮吸引不少土耳其人，希望藉此避免通膨猖獗和匯市動盪衝擊儲蓄，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）資深經濟顧問埃爾泰姆（Cemil Ertem）對此表示，他們會盡快制定加密貨幣市場的相關法規，抵擋這類金字塔騙局。

ET快訊
是正妹！　鳳梨初戀「長腿美照」曝光
跟男友媽年紀一樣大！鮮肉還想「先上車後補票」　網回1句最中肯
台灣解渴看這波！1縣市大雨特報　鋒面接力明起5天有雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

貨輪卡蘇伊士運河4年！船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人560億血汗錢泡湯

新屋銷售強勁　美股收紅227點！台積電ADR漲3.32％

變性電視明星宣布「參選加州州長」：一黨獨大減去了金州的光芒

飛龍在天！SpaceX火箭成功發射，把4名太空人送上太空

監控帝國？美國郵政署被踢爆：秘密監控社群網路！

好想去韓國玩？仁川機場擬推「不入境旅遊」：可搭機遊覽景點

13歲破200公斤！泰國童胖到「走路、呼吸困難」…背後藏心酸原因

學霸男畢業宅在家10年！生活紀錄曝光580萬人跪了

地鐵牆角撿到棄嬰！同志情侶「領養20年後」成數學高材生

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

進口車疑沒被禮讓超車、切車道　「沿路逼車10公里」對方嚇壞！

趙麗穎、馮紹峰宣布離婚！　男方發聲：日子很長…願未來更好

連千毅寵妻砸八千萬買「200坪7層樓電梯豪宅」月給50萬生活費引熱議！　

江宏傑死心「向福原愛訴請離婚」！　「不會把小孩交給妳」早冒1徵兆

蔡依林催淚獻唱「玫瑰少年」葉永鋕　告白：愛鼓勵著我們…全場揮彩虹旗

貨輪卡蘇伊士運河4年！船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人560億血汗錢泡湯

新屋銷售強勁　美股收紅227點！台積電ADR漲3.32％

變性電視明星宣布「參選加州州長」：一黨獨大減去了金州的光芒

飛龍在天！SpaceX火箭成功發射，把4名太空人送上太空

監控帝國？美國郵政署被踢爆：秘密監控社群網路！

好想去韓國玩？仁川機場擬推「不入境旅遊」：可搭機遊覽景點

13歲破200公斤！泰國童胖到「走路、呼吸困難」…背後藏心酸原因

學霸男畢業宅在家10年！生活紀錄曝光580萬人跪了

地鐵牆角撿到棄嬰！同志情侶「領養20年後」成數學高材生

胃食道逆流不能吃什麼？　一張圖揪出「火燒心兇手」

陪爸去買早餐！阿金「提1袋獎勵」興奮奔回家　腳步超急促媽笑翻

逢甲賣衣遇貴人！直擊房仲小嫻閨房　親曝：只缺男主人

G-SHOCK趕流行推彩虹圈　SWATCH首創生物陶瓷製錶質感升級

貨輪卡蘇伊士運河4年！船東不付錢還落跑　船員傻淪監護人孤守

把握最後機會！持汽車駕照者報考機車駕照　5／3起也要考筆試

忘了碼！鳳梨初戀「長腿美照」曝　急刪文…網已看到真貌：是正妹

「32D深溝本尊」被神出！穿真理褲幫外送員撿銅板　網友迷暈了

木村光希淡妝暗沉遭網轟：崩壞　千萬珠寶卡「溝溝」扳回一城

影片有隱情！成大生揉考卷砸助教：那麼難誰會寫　網揭學生用意

華裔女大生遭拖行踹頭全被錄！　加國女警冷嗆：妳這蠢貨別演了

國際熱門新聞

學霸男畢業宅在家10年！580萬人一看跪了

接吻後「高潮」4小時停不下來

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

好想去韓國玩？仁川機場擬推不入境旅遊

SpaceX火箭成功把4人送上太空

變性電視明星宣布「參選加州州長」

美郵政署被踢爆秘密監控社群網路

加密幣交易所27歲老闆跑了！　投資人損560億

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

泰國童13歲破200公斤！原因曝光超心疼

同志領養棄嬰！20年後他成數學高材生

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

保齡球裝爸骨灰！竟打出300分「完美比賽」

新屋銷售強勁　美股收紅227點

更多熱門

關鍵字：

Faruk FatihÖzerHODEX

讀者迴響

熱門新聞

台中7歲童練柔道腦死　醫師傻：跟被車撞到一樣

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

家人前柔道重摔27次！7歲童腦死　教練：沒過當

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

7歲男童哭求仍被狂摔腦死！柔道教練冷回：別裝

考試太難？成大男大生「揉爛考卷」丟助教

59歲失業父獨養4歲女兒　每天靠一碗白飯度日！

1縣市大雨特報　鋒面接力明起5天有雨

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

起底冷血柔道教練！6段高手征戰全國

搭捷運被偷拍！女星犀利目光抓包　下個舉動暖翻

獨／一蘭拉麵最大旗艦店地點曝　首跨出北市信義區

7歲童遭重摔腦死　柔道學長揭致命2關鍵

中壢警違法臨檢女師還上銬　檢察官要辦了

音樂老師遭上銬！呂秋遠：很蠢，是講你嗎

更多

最夯影音

更多
7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)
阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

阿伯違規過馬路！小黃急煞停下　下秒被撞飛...三寶「裝沒事走掉」

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

男方訴請離婚…福原愛首發聲！　「謝謝江宏傑」孩子撫養權開戰

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面