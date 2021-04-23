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好想去韓國玩？仁川機場擬推「不入境旅遊」：可搭機遊覽景點

▲▼南韓仁川機場。（圖／達志影像）

▲韓國仁川機場擬推出針對外國遊客的旅遊方案。（示意圖／達志影像）

記者閔文昱／綜合報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，國外旅遊被迫按下停止鍵。不過韓國仁川機場擬推出「不入境旅遊」方案，讓外國遊客可有限度的到韓國旅遊，體驗機場內的主要設施，一解無法出國的韓國鄉愁。

疫情開始以來，全球旅客都被迫無法隨性旅行，探索世界。根據旅遊訂房網最新調查發現，有6成以上的台灣人表示，對於2021年出國旅遊保持正期待，甚至有超過7成的人表示「寧願放棄成功脫單」也要出門渡假，還有7成的人表示寧可放棄升職，也要出門渡假，顯示台灣人相當渴望能趕快出國。

▲首爾車站,韓亞航空,飛機餐,仁川機場,候機,機上設施,首爾機場自動通關,首爾行李直送,辦理登機。（示意圖／記者彭懷玉攝）

▲不少台灣遊客都喜愛到韓國旅遊。（示意圖／資料照）

對此，根據《韓聯社》報導，韓國仁川機場就考慮開放給疫情較穩定、飛行時間較短的台灣和新加坡遊客「不入境旅遊」方案，讓遊客能在韓國主要旅遊景點上空盤旋後下機，然後再到機場內的主要設施購物或轉機。另外，接種新冠疫苗的歐美旅客則可入境遊覽經過規劃的安全路線。

▲▼南韓仁川機場路易威登免稅店。（圖／記者董美琪攝）

▲南韓仁川機場有全球第一家路易威登免稅店。（圖／記者董美琪攝）

針對方案，仁川機場也將會要求遊客提交3日內PCR陰性證明或是疫苗接種證書，並將閒置的候機室改為外國遊客的專用空間，使得疫情能夠受到控制，不滲透到韓國境內。

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