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學霸男畢業宅在家10年！生活紀錄曝光580萬人跪了

▲宅男（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲儘管一直宅在家，Nito Souji仍不斷精進自己。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者柯振中／綜合報導

日本一名學霸從東京大學畢業後，並沒有步入職場，因為害怕社交，選擇宅在家10年，幾乎不出門，讓外界許多人看不起。不過．他將生活紀錄片曝光後，瞬間吸引580萬人觀看，形象也一夕之間改變。

Nito Souji接受YouTube頻道「Sean and Nami」訪問時說明，他從學校畢業後，不喜歡職場生活，因此返回家鄉自學畫畫，出版漫畫作品，也藉此賺了一些錢。

不過，雖然賺到了錢，但Nito Souji發現，他在家鄉沒有朋友，也因此對人群漸漸感到恐懼，開始變得不愛出門，成了整天待在家的宅男，一待就是10年。

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲Nito Souji透過自學，成為漫畫家、遊戲開發者。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

Nito Souji指出，除了剪頭髮、買東西以及倒垃圾，他幾乎不會出門，雖然聽起來很宅，但生活相當規律，每天固定時間起床吃早餐，接著投入工作。

Nito Souji思考一段時間，認為畫漫畫沒有前途，因此決定轉換跑道，投入開發遊戲的行業。Nito Souji開始著手研究，為了看懂遊戲開發的書籍，還學習英語，終於成功開發了一部遊戲作品。

此外，Nito Souji還到網路上與專業人士交換心得、成立社團’，到募資平台上集資，目前已募到不少金額，遊戲也預計要到知名平台上發布，雖然宅在家10年，但他的生活仍令人感到敬佩。

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