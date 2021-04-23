▲回故鄉馬祖首展，曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情。（圖／曹松清提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「這是我的畫作，第一次回故鄉馬祖的個展」。移居桃園多年、原籍馬祖的畫家曹松清，應連江縣政府之邀，於馬祖民俗文物館舉辦《和光同島─曹松清油畫創作個展》迄5月16日。曹松清說，故鄉個展的45幅畫作，係以馬祖的景和物入畫，呈現對馬祖的感恩心和思鄉情。

▲▼曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情。（圖／曹松清提供）

曹松清出生、成長在馬祖南竿的青檀澳。他說，許多馬祖人也不知道「青檀澳」在哪兒！那兒有座「老君廟」，就是「老子、李耳」，這也讓他深感為何祖先那麼澹泊？在其個展展出的畫作中，從「光之島」到「島嶼瑩瑩光」的系列作品，皆為透過故鄉馬祖的陽光的觀察、體悟和覺知的歷程，揭示鄉情的物我情懷和情景相合之感。

▲曹松清畫展，馬祖大小鄉親前來。（圖／曹松清提供）

再透過此次展覽「和光同島」，反收其外在對光的色彩和物我探索，而將萬取意旨於故鄉之光，收於市井俗塵，隨處日常即鄉情，無須何處是他鄉，而是他鄉即我鄉，我鄉故我在的表達。」

曹松清是中華大學與國立臺灣藝術大學雙學位碩士，回鄉個居的畫作，展現出他對「鄉．情」詮釋與演譯。比如：〈痕〉、〈岩光〉在蛻變與不變中穿梭、還原故鄉的情切；以複合媒材泥塑〈釀，小雪〉、〈紅，舌尖〉呈現獨有佳釀文化；以紅、粉紅夾雜〈重生〉耐讀軍樂園花街的潮濕，濃郁了人文關懷。

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