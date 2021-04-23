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13歲破200公斤！泰國童胖到「走路、呼吸困難」…背後藏心酸原因

▲泰國一名男童體重突破200公斤，不僅無法順利躺下，生活起居也成了問題。（圖／翻攝自Facebook／帕文納婦女兒童基金會）

▲泰國一名男童體重突破200公斤，不僅無法順利躺下，生活起居也成了問題。（圖／翻攝自Facebook／帕文納婦女兒童基金會，下同） 

記者閔文昱／綜合報導

泰國一名13歲男童出生時體型原本和正常男嬰無異，沒想到短短數年體重突破200公斤，生活上因此產生巨變，不僅走路相當吃力外，連呼吸都非常困難。然而，在他過度肥胖的原因背後，其實隱藏著令人心酸的過去。

根據泰國《Sanook》報導，這名男童患有自閉症，不善於與人溝通，而在他3歲那年，父親因外遇離家出走了，家中只剩患有腦癌的媽媽與祖父母照顧他，但遺憾的是媽媽與祖母也接連去世，使得照顧他的重擔落到了80歲的祖父身上，家境貧窮的他們生活也相當困頓，不得不向帕凡納兒童婦女基金會（Pavena Foundation）求助。

▲泰國一名男童體重突破200公斤，不僅無法順利躺下，生活起居也成了問題。（圖／翻攝自Facebook／帕文納婦女兒童基金會） 

據了解，男童的祖父母一直都悉心照料著他，就算男童漸漸因飲食失控而發胖，他們仍不以為意的繼續用同樣的方式養育，直到後來男童甚至可以一餐吃掉2大碗白飯、4～5瓶牛奶，以及數不清的零食後，才發覺他已經胖到連走路都有困難、衣服都沒辦法穿，這才趕緊帶他去看醫生，然而成效也有限，使得他最後體重還突破了200公斤。

男童的祖母過世後，照顧他的重擔就落到了80歲的祖父身上。祖父每天除照料他的3餐外，還要處理他的生活起居，包括在他身體過熱時拿水澆他。繁瑣的工作內容也讓祖父無暇再帶他去看醫生，只能讓他一直待在家中，最後也因擔心他在未來會無人照料，於是決定向外界求援。

基金會透過臉書曝光了男童的情況後，馬上也獲得了外界的關注，包括當地的副省長、紅十字會、兒童之家等單位都親自了解了他的情況。目前男童也已被送到了當地醫院治療，未來也會持續控制體重，並接受心理治療師的治療，以改變之後的日常行為與生活方式。

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