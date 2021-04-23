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BBC：晶片與鳳梨「2021年驚醒台灣」　產業、市場全陷窘境！

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

記者張寧倢／外電整理報導

疫情拖垮全球經濟，台灣2020年經濟成長率竟達3.11%，是30年來首度超越中國，今年更預計以4.64%創下7年來新高，其中半導體產業被普遍視為這波經濟成長的主因。然而，英國廣播公司（BBC）分析，2021年3月出現「鳳梨銷陸危機」與「全球晶片荒」正巧點出台灣產業的正面優勢與反面隱憂

▲▼台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

BBC以「晶片與鳳梨：2021年讓台灣驚醒的兩場大戲」為題刊出報導，其中提到，在各國出現「晶片荒」的當下，台積電以技術優勢成為全球晶圓代工的領頭羊，市值躋身全球前十大公司，顯示出台灣半導體產業的實力。台積電創辦人張忠謀21日強調，半導體是台灣第一個於全球競爭中，獲得相當優勢的產業，「這優勢得來不易，守住也不易，他呼籲政府、社會、台積電要努力守住。」

▲▼台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

▲台積電創辦人張忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

然而，中國3月禁止台灣鳳梨進口事件卻揭露了，台灣許多產業並不如半導體業順遂，農業便是其中沉重的一環。2012年，時任民進黨主席蔡英文便曾公開抨擊台灣經濟產業與中國過度緊密，2016年當選總統後，開始推動「新南向政策」、「台商回流」，但目前看來，容易被取代的產品，如低單價的水果與國內旅遊業仍仰賴中國市場。

報導提及，對於台灣經濟是否「過度依靠單一產業」或「單一市場」，華府智庫「布魯金斯學會」（The Brookings Institution）研究員林夏如分析，台灣的傳統製造業（如紡織業）等中小型企業的員工薪資，自2000年以來就陷入了長期停滯，儘管蔡英文提出新南向政策，但台灣對東南亞國協（ASEAN）貿易比重卻從2017年的16%下滑至2020年的14%。

▲台灣鳳梨吃起來！關廟直送　新竹市農會邀用新台幣下架。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲台灣鳳梨面臨出口壓力。（圖／記者陳凱力翻攝）

林夏如強調，台灣企業很少嘗試開發全球市場、尋求多元化的全球貿易與投資伙伴，主因並非中國的干預，而是因為台灣企業仍「不夠國際化」，本土企業視中國為較容易來往、得到利益和成長的市場，自然不願尋找新市場。此外，台灣也不能忽略，美國也不願意將半導體產業全部拱手讓給台灣，拜登已多次示警，美國盡全力發展本土半導體產品。同時，中國也在追趕在先進制程的技術，並將其視為超前美國的重要戰略。

▲▼總統蔡英文力挺台灣鳳梨。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文力推動新南向政策。（圖／總統府提供）

報導稱，分析人士解釋，台灣已陷入「高收入陷阱」，當代高收入經濟體發展到一定程度後，薪資不再成長的困境，而且這是早在疫情前就存在的問題，前幾年，輿論討論熱烈的「悶經濟」便是在描繪台灣受薪者對於薪資停滯、發展有限的苦悶林夏如說，台灣2019年的家庭負債佔GDP比高達86.7%，而20至24歲的失業率為12%，是全國平均失業率的3倍，顯示出年輕世代在未來面臨更嚴重的債務。

林夏如認為，「高收入陷阱」無法倚賴單一市場或產業解決，當務之急須先解決產業不夠國際化、高度依賴單一市場及產業的窘境，才能在半導體產業的帶領下走出困境。面對中國壓力，台灣需要加強與國際組織連結，在蔡英文政府擴大進口美國豬肉後，台灣需要加快與美國談判，盡速加入與跨太平洋伙伴全面進步協定（CPTPP），或在美方協助下加入更多國際組織。

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