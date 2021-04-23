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美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相菅義偉。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京22日綜合外電報導

日本首相菅義偉上週訪美並與美國總統拜登峰會，會後更是相隔52年美日再次於聯合聲明裡挺台。有日媒披露，美方本要求訂立日本版台灣關係法，但日方借力使力讓結果更圓滿。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）披露，其實菅義偉與貼身幕僚在白宮橢圓形辦公室與拜登及美方官員討論東亞升溫的局勢時，內心還有一絲惶惶不安。

在這場16日舉行的美日峰會前，白宮國安會印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）先飛往日本，並向日方提出多項建議之一，甚至包括要日本比照美國，訂立日本版的「台灣關係法」。

但訂立日本版台灣關係法勢必讓日本與中國的關係大倒退，日方也憂心拜登本人會要求日本這麼做，此外，3月時美日外長與防長會議的「2+2」聯合聲明裡已觸及台灣問題，日本外務省裡一些人認為這已足夠，連菅義偉本人都已準備好在與拜登會後的聯合聲明裡重複2+2的措辭。

報導披露，但康貝爾要的顯然不只如此，就在日方表達不願意推動任何台灣相關立法時，美國的媒體就開始出現日本不想破壞與中國關係的報導。

▲▼ 美日峰會,菅義偉,拜登。（圖／達志影像／美聯社）

在菅義偉動身前往華府前，一位前首相告訴他美方擔心菅義偉搞不好是親中派，讓菅義偉對這個觀點大感訝異，還反問「這是真的嗎」。當下開始，對菅義偉和他的團隊而言，改變美方這種印象變得十分重要，於是在橢圓形辦公室的會談，是菅義偉先帶起中國議題。

他提到中方海警在釣魚台（日本稱尖閣諸島）附近的活動時說：「日本需加強自身的防禦能力。」這話帶起關於東亞當前安全形勢更多討論，包括台灣。

儘管美國一再重申美日安保適用於釣魚台，但日本仍擔心中國可能在武力犯台時一併奪取釣島。菅義偉於是藉力使力告訴拜登：「我們需與中國進行坦白的對話，並把我們該講的東西告訴中方。」

日經亞洲的報導認為，菅義偉和拜登發表了52年來首次提及台灣的領袖聯合聲明，是一項謹慎準備後的成果，確保兩人在關鍵敏感議題上都能拿捏精準、各取所需。

最後拜登本人沒有施壓菅義偉要訂立日本版台灣關係法。一名日本外務省官員事後研判，也許美方是在聽到菅義偉提及中國時用了重話，為此感到滿意而作罷。

菅義偉顯然也對峰會結果非常欣慰，他事後對幕僚說「我認為事情進展順利，如今尖閣諸島與台灣兩個議題掛鉤了」。

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