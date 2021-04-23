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威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

▲▼威廉王子、伊莉莎白女王與菲利普親王。（圖／路透）

▲威廉王子、伊莉莎白女王與菲利普親王。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

英國菲利普親王（Prince Phillip）過世後，英國王位的繼承問題又再度掀起討論。王室作家表示，事實上威廉王子自1995年開始，每個星期日都會和伊莉莎白女王（Elizabeth II）見面，與其說是祖母和孫子聊天，還更像是女王教威廉如何當一位國王。

根據《每日星報》報導，英國王室專家尼古爾（Katie Nicholl）表示，伊莉莎白女王在威廉（Prince William）的生活中扮演著非常特殊的雙重角色，「她是威廉的君主，但也是一位非常慈愛的祖母，她希望能替威廉的未來做好準備。」

據了解，從威廉1995年還在伊頓公學就讀時，就會在每個星期日去溫莎城堡拜訪女王。尼古爾說，當時威廉正值少年，對於自己與生俱來的繼承權仍感到非常徬徨，所以女王便邀威廉每星期去找她，而菲利普親王也都在場，「他可以跟祖母一對一的聊天，她（女王）也在那裡等著威廉傾吐心事。」

▲▼威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

▲威廉王子與哈利王子。（圖／路透）

這些對威廉一對一的指導，也是源自於女王的祖父喬治五世，尼古爾說，「這讓他們兩人變得非常親密，隨著威廉對女王的敬愛與日俱增，他也開始接受自己的命運。」尼古爾也指出，女王是在黛安娜王妃過世後，才真正開始關愛威廉跟哈利王子，「這是她為數不多，將家庭置於女王責任之上的幾次。」

尼古爾提到，黛安娜王妃過世後，女王選擇待在蘇格蘭的巴摩拉城堡（Balmoral Castle）陪伴威廉與哈利，而不是回到溫莎城堡向全國發表哀悼，「這讓她受到了嚴厲的批評，但她覺得孫子們需要她，這對她來說意義非常重大。」

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