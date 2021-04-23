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印度醫院大火13死　加護病房慘淪「焦黑煉獄」！最新畫面曝光

▲▼印度孟買郊區維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）23日發生大火，造成13名新冠患者死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲火災發生地點位在院內加護病房，可見病房內部已被燒到焦黑。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印度孟買郊區一間醫院23日凌晨3時發生大火，造成當時病房內的13名新冠患者死亡。現已知案發當下院內收治約90名住院病患，如今起火原因尚待調查，當局也下令瞭解院內的消防安全是否足夠。

綜合印度媒體新德里電視台（NDTV）等報導，這起火災發生在馬哈拉什特拉省（Maharashtra）的維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）加護病房，當時該樓層濃煙瀰漫，消防隊花費至少半小時撲滅火勢。與此同時，院外也聚集多名該院病患的家屬親友。

▲▼ 印度維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）23日火災。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 印度維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）23日火災。（圖／達志影像／美聯社）

目擊者帕帝爾（Avinash Patil）指出，在凌晨趕到醫院後，火災發生地點的加護病房樓層幾乎呈現被濃煙淹沒的狀態，儘管消防車已趕到現場搶救，約30分鐘後成功撲滅火勢，但當時已有8具至10具的遺體被拉出來。

▲▼印度孟買郊區維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）23日發生大火，造成13名新冠患者死亡。（圖／路透）

▲事發後，該院收治的新冠患者被轉移至救護車上。（圖／路透）

現已知當時加護病房有17名患者，其中13人死亡，另外4人則被轉移至其他地方。總理莫迪稍早針對此事做出回應，並向罹難者家屬表達哀悼之意。

事實上，在這起火災悲劇發生之際，馬哈拉什特拉省也正在對抗第2波新冠疫情，感染人數出現前所未見的激增，繼21日出現31.4萬新增染疫病例的新高紀錄後，22日最新通報確診個案數超過33萬例，是連續第2天創下全球單日新高紀錄，顯示該國醫療體系瀕臨崩潰。

▼維傑瓦拉伯醫院外牆出現火燒的焦黑痕跡，窗戶也破裂。（圖／路透）

▲▼印度孟買郊區維傑瓦拉伯醫院（Vijay Vallabh Hospital）23日發生大火，造成13名新冠患者死亡。（圖／路透）

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