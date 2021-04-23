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文在寅氣候視訊峰會首會拜登！承諾南韓停止新建火力發電廠

▲▼文在寅參與由美國主導的全球領袖氣候視訊峰會。（圖／達志影像）

▲文在寅參與由美國主導的全球領袖氣候視訊峰會。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統文在寅昨（22）日參與由美國總統拜登所主導的「全球領袖氣候視訊峰會」，除了表示將會在今年內向聯合國遞出2030溫室氣體減碳計畫的追加承諾，儘早實現2050年達成碳中立，並承諾將會停止批准國內新建火力發電廠，以及停止對國外興建火力發電廠提供金融援助。

根據《韓聯社》報導，文在寅22日首次在視訊會議中正式與拜登會面，並與中國國家主席習近平、日本首相菅義偉、俄羅斯總統普丁等27國領袖共同參與視訊峰會。

南韓政府2020年向聯合國遞出「國家自訂貢獻」（Nationally Determined Contribution, NDC），承諾在2030年以前達成縮減溫室氣體排放量，目標為與2017年總排放量相比減少24.4%，並在2050年以前達成碳中立。

文在寅表示，「為了達成碳中立，全世界需要減少對火力發電廠的依賴，因此（南韓）未來將全面中斷對於海外火力發電廠興建的金融支援。」

▼文在寅參與由美國主導的全球領袖氣候視訊峰會。（圖／達志影像）

▲▼文在寅參與由美國主導的全球領袖氣候視訊峰會。（圖／達志影像）

▲▼文在寅首次與拜登進行視訊會議。（圖／達志影像）

▲文在寅首次與拜登進行視訊會議。（圖／達志影像）

報導指出，文在寅就任後便陸續停止批准國內增建火力發電廠，並且讓10處火力發電廠儘早退役。他表示，「不過開發中國家對於火力發電廠的依賴度較高，應斟酌其困難之處、制定相關支援對策。而在國內對於相關產業與企業、工作機會所造成的負面影響，也需提出相關對策。」

另外，南韓首爾將在5月舉行第2次「2030 綠色成長與全球目標合作-P4G」會議，文在寅呼籲各國領袖能夠積極參與、並給予高度關注。

►與拜登「首次」視訊會議！文在寅將出席氣候領袖峰會...5月底訪美

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