韓國「跪求」回報疫苗　拜登：「沒足夠疫苗送國外」！

▲韓國外長鄭義溶向美方強調，患難之交才是真朋友。但是.....。(圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

韓國新冠疫情緊繃，於是向美國喊話，希望「大哥哥」能顧念兄弟情誼提供疫苗援助，然而卻被「大哥哥」狠狠打臉。 這番尷尬局面得從21日說起。

當天，韓國外交部長鄭義溶在首爾「韓國新聞中心」參加記者俱樂部討論會時表示，政府正在跟美方就新冠疫苗事宜進行磋商，希望美方能幫助韓國解決疫苗困難。

報導稱，鄭義溶向美方強調，患難之交才是真朋友，韓國去年應美方請求提供了新冠診斷工具和口罩，希望美方「念及舊情」，幫助韓國解決疫苗取得困難的問題。然而，談到雙方簽署「美韓疫苗互換協議」時，鄭義溶卻說，美方認為國內疫情依然嚴峻，為實現集體免疫，儲備的疫苗並無餘裕。

就在同一天，美國總統拜登和國務院發言人分別就疫苗對外援助問題表態。當拜登被問及跟海外分享新冠疫苗的問題時拜登說：「目前沒有足夠疫苗送往國外。」接著補了一句：「但希望能做到。」

拜登繼續說：「我們正在這樣做(幫助他國)，也做過一些了。我們正考慮如何處理我們沒有使用的一些疫苗，但要確保它們能被安全送到。我們希望能夠對世界各國有所幫助和價值。我們已經跟鄰居談過了。對加拿大總理，我們也幫了一點忙；我們會盡力幫助更多的人。但我相信我們也可以幫助其他國家，包括中美洲國家。但我們現在疫苗還不夠多，未來希望能夠做到。」

此外，當天的國務院記者會上，被問到韓國政府正與美方協商疫苗事宜、美國政府是否會認真考慮疫苗互換問題時，發言人普萊斯說：「首先，也是最重要的，我們現階段的重點是國內的疫苗接種工作。等我們能夠應對可能出現的突發事件、我們在國內的接種工作上更自如且自信時，希望我們能夠做得更多。但現在，這(國內疫苗接種)是我們的重點。」

上述兩人的談話，讓韓國媒體心中五味雜陳了。《東亞日報》說，有分析認為，拜登政府實際上拒絕了跟韓 國簽署疫苗互換協議。除疫苗供需問題外，還有對外交安全狀況的判斷。就是說，美國此舉是為了「懲罰」韓國不參加旨在牽制中國而建構的「四國機制」(美日澳印四方安全對話)，企圖藉此向韓方「施壓」或使之「馴服」。

《東亞日報》甚至拿日本明顯受到美方不一樣「待遇」的情況來對比，指日本首相菅義偉在美跟拜登舉行會談的第二天，就從美國輝瑞公司首席執行長那裡得到了追加提供5000萬劑疫苗的承諾。

韓國《朝鮮日報》則充滿酸味的寫道，美國目前主要致力於國內疫苗接種工作，即使向海外提供援助，也將按照加拿大、墨西哥等鄰國、日本、澳洲、印度「四方安全對話」成員國、其他同盟及發展中國家的順序來進行。也就是說，在拜登政府的「疫苗美洲構想」中，70年的美韓同盟很可能根本被視為是「二流同盟」，讓韓國被擠到後面。

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