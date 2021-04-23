男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

▲伯爾班克警察局公布的案發現場照片。(圖／警方檔案照片)

國際中心／綜合報導

美國「哥倫比亞廣播公司」(CBS)電視網周四(22日)報導，加州伯爾班克(Burbank)警察局公布了一份3月時警方執法密錄器的檔案 。當中畫面顯示，一名員警當著孩子的面開槍打死他的偷車賊父親。

報導說，當時警方接獲報案稱有一個7歲的小男孩淩晨獨自在飯店的停車場內遊蕩。孩子告訴到場的員警說，自己正在等他的繼父柯勒(David William Kahler)。警方查看飯店的監視器畫面後發現，當時柯勒同樣遊蕩在飯店的停車場內，並試圖打開一輛汽車的門。飯店工作人員表示， 這輛車並不是柯勒的。

隨後，密錄器拍到柯勒開著偷來的車去接自己的兒子。男孩隨即上車，並且告訴警方說：「他是我爸爸。」當男孩剛坐上車子時，一名員警突然拔槍對著柯勒連開3槍。男孩哭著尖叫說：「他是我爸爸，別開槍！」一名員警隨後帶著小孩遠離了該輛車。

員警身上的密錄器畫面顯示，這名員警告訴旁邊的拍檔說：「他(柯勒)用槍指著我。」據報導，警方在現場發現一把上了膛的9毫米半自動手槍。柯勒中槍後被送往附近的醫院搶救，但最終不治。警方表示，孩子並沒有受傷，已被送往相關機構保護。