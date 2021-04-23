　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

掏一億美元廣徵除碳技術　馬斯克：我們現在只有地球

▲▼馬斯克拿出1億美元，獎勵找出減緩地球暖化的方法。（圖／翻攝自Twitter／XPRIZE）

▲馬斯克拿出1億美元，獎勵找出減緩地球暖化的方法。（圖／翻攝自Twitter／XPRIZE）

實習記者黃品臻／綜合報導

身家億萬的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在週四表示，對研發出能消除大氣或海洋中二氧化碳方法的發明者，將提供1億美元（約新台幣28億元）的獎金。

雖然馬斯克的太空公司SpaceX將殖民火星定為長期目標，但全球暖化危機仍在發生，這讓他呼籲，「我們現在只有一顆星球，即使發生災難的可能性只有0.1%，為什麼要冒這種風險？這太瘋狂了！」

據FOX Business報導，馬斯克在今年一月就曾宣布要拿出1億美元作為獎金，而在世界地球日（Earth Day）當天，訂出了詳細的競賽規則。活動由加州非營利基金會XPRIZE主辦，這項被稱為「史上最高獎金」的比賽將持續進行4年，一直到2025年的世界地球日結束。

XPRIZE除碳計畫（XPRIZE Carbon Removal）是要替地球找到一個可行的解決方案，每年從大氣中除去1000噸的二氧化碳，參賽者必須要能將碳封存至少100年。而馬克思也表示，「隨著時間的推移，我很願意提高獎金的金額。」

隨著氣候暖化造成冰川融化、熱帶風暴威力增強，以及越來越多沿海低窪地區出現暫時性的「潮汐淹水」現象，碳捕捉與儲存技術引起越來越多的關注。當各國致力於減少碳排放的同時，對於要在2050年前實現淨零排放（Net Zero）的「碳中和」目標來說，除碳技術也相當重要。

聯合國表示，除碳技術對於減緩全球暖化、避免災難性的氣候變遷來說是有必要的。但也有環保人士說，專注在除碳技術上，反映出的是缺乏終止使用化石燃料的決心。

碳捕捉技術目前還不具有商業利益，消除每公噸的碳需要花費300美元，而當今全球每年排放的溫室氣體相當於500億噸的二氧化碳，據估計，在2050年前，可能必須消除100億噸的碳，才能有效減緩地球暖化。

ET快訊
江宏傑離婚訴訟「言語暴力」成弱點？　律師開解：福原愛要賠錢
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

嫌賣淫女技術差！他做完暴怒要求退錢　下秒「直接推下樓」

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

嫌賣淫女技術差！他做完暴怒要求退錢　下秒「直接推下樓」

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

半路遇「白臉女」張大眼微笑！　他嚇軟腿：大白天別這樣

警稱「不認識」就盤查　邱顯智：陌生臉孔完全不符法律規定

他點出租屋2優勢「CP值比買房高」　網搖頭曝決定關鍵：很簡單

36歲瓦德茲投回大聯盟　吳俊良：球質不一樣

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

國小硬聯／吳柏承雙響！仁善抱回隊史首冠　黃智煦好投MVP

回故鄉馬祖首展　曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

誤開鏡頭！男大生視訊課「啪啪」女友搖超爽

即／日本將「3度發布」緊急事態

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

媳靠公公肩膀哭出感情！　離婚再跟公公生下一女

即／東京、大阪等4都府縣正式「3度發布」緊急事態

媽騎車載兒外側大迴轉！逼停2車被第3輛車撞死

泰國僧自斷頭殉道　佛教府出面回應了

地鐵最美風景！高中妹地鐵露酥胸

即／美國「華盛頓特區」升格第51州

接吻後「高潮」4小時停不下來

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

傳拜登擬對富人增稅　美股重挫321點

印尼潛艇恐船身破裂沉700米海溝　53人凶多吉少

更多熱門

相關新聞

買狗狗幣成百萬美元富翁！　33歲投資者：受馬斯克啟發

買狗狗幣成百萬美元富翁！　33歲投資者：受馬斯克啟發

以日本柴犬圖像做為標誌的加密貨幣「狗狗幣」（Dogecoin），在特斯拉創辦人馬斯克上周四（15）日推文的加持下價格飆漲，造就不少幣圈散戶一夕翻身百萬富翁。根據外媒指出，33歲的Glauber Contessoto表示，自己已成為狗狗幣百萬富翁。

馬斯克自封「特勤局特工」被抓包

馬斯克自封「特勤局特工」被抓包

特斯拉沒人開卻發生死亡車禍

特斯拉沒人開卻發生死亡車禍

解決氣候危機將來不及！美坦言「落後中國」

解決氣候危機將來不及！美坦言「落後中國」

馬斯克加持「狗狗幣」7天漲470%　幣圈散戶翻身百萬富翁

馬斯克加持「狗狗幣」7天漲470%　幣圈散戶翻身百萬富翁

關鍵字：

馬斯克Elon Musk全球暖化XPRIZE除碳技術

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面