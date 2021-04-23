掏一億美元廣徵除碳技術　馬斯克：我們現在只有地球

▲馬斯克拿出1億美元，獎勵找出減緩地球暖化的方法。（圖／翻攝自Twitter／XPRIZE）

實習記者黃品臻／綜合報導

身家億萬的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在週四表示，對研發出能消除大氣或海洋中二氧化碳方法的發明者，將提供1億美元（約新台幣28億元）的獎金。

雖然馬斯克的太空公司SpaceX將殖民火星定為長期目標，但全球暖化危機仍在發生，這讓他呼籲，「我們現在只有一顆星球，即使發生災難的可能性只有0.1%，為什麼要冒這種風險？這太瘋狂了！」

據FOX Business報導，馬斯克在今年一月就曾宣布要拿出1億美元作為獎金，而在世界地球日（Earth Day）當天，訂出了詳細的競賽規則。活動由加州非營利基金會XPRIZE主辦，這項被稱為「史上最高獎金」的比賽將持續進行4年，一直到2025年的世界地球日結束。

XPRIZE除碳計畫（XPRIZE Carbon Removal）是要替地球找到一個可行的解決方案，每年從大氣中除去1000噸的二氧化碳，參賽者必須要能將碳封存至少100年。而馬克思也表示，「隨著時間的推移，我很願意提高獎金的金額。」

隨著氣候暖化造成冰川融化、熱帶風暴威力增強，以及越來越多沿海低窪地區出現暫時性的「潮汐淹水」現象，碳捕捉與儲存技術引起越來越多的關注。當各國致力於減少碳排放的同時，對於要在2050年前實現淨零排放（Net Zero）的「碳中和」目標來說，除碳技術也相當重要。

聯合國表示，除碳技術對於減緩全球暖化、避免災難性的氣候變遷來說是有必要的。但也有環保人士說，專注在除碳技術上，反映出的是缺乏終止使用化石燃料的決心。

碳捕捉技術目前還不具有商業利益，消除每公噸的碳需要花費300美元，而當今全球每年排放的溫室氣體相當於500億噸的二氧化碳，據估計，在2050年前，可能必須消除100億噸的碳，才能有效減緩地球暖化。