接吻後「性高潮」4小時停不了…曾1天來12次！　她曝：走路都有感

▲女子和男友接吻後竟連續高潮4個小時。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者張方瑀／綜合報導

性高潮對於許多女生來說，或許不是一件容易的事，但英國女子莉茲（Liz）卻對此感到相當苦惱，因為她的體質非常容易高潮，無論是走在半路或是其他公共場合，只要有一點刺激她就會非常有感覺，甚至有一次只是跟男友接吻，結果她就連續高潮4個小時停不下來，最後只能到醫院求助。

旅遊生活頻道（TLC）一檔真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）透過演員表演，重現情侶們在恩愛時曾發生的各種意外。莉茲和她的伴侶艾瑞克（Eric）回憶起他們某次親密接觸時，他們不過是在早晨起床後互相吻了對方，沒想到莉茲竟突然開始性高潮，而且持續了4個多小時才結束。

莉茲說，當時感覺一直湧上來，她嘗試了各種方法想要阻止這種感覺，包含跳上跳下、喝紅酒、吃抗組織胺藥等，但是都起不了作用，「我先打電話向主管請病假後，開始打電話給我所有醫藥行業的朋友求助，結果他們都說，我必須立刻去看醫生。」

結果一到醫院，醫生準備替她施打鎮靜劑時，高潮的感覺就自動停止了，但莉茲卻表示，「我簡直不敢相信，但我也很害怕它會馬上重新開始。」不幸的是，莉茲現在必須依靠藥物來控制，否則她會在走路時或是公共場合都會突然高潮，「不論是走路還是看電視，我無時無刻都會突然高潮，甚至一天能多達12次。」

現在莉茲仍依靠藥物來阻止高潮，但症狀已經逐漸減輕，從過往的每天都需要服藥，變成每兩天吃一次，現在只要一個月吃一次藥就能夠控制高潮，讓它不再隨意發生。

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