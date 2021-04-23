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女乘客發狂爬前座　Uber司機慘遭「猛力鎖喉」快斷氣！恐怖影片曝

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國日前發生一起離譜案件，佛羅里達州一名女護士搭乘一輛Uber，上車後一度睡著，醒來後竟有如被附身，突然失控對駕駛施暴，不顧他正在開車，以雙手狠勒他的頸部，導致他幾乎難以呼吸，甚至張嘴猛咬，恐怖過程被路人拍下，畫面相當嚇人，更造成這名無辜的駕駛留下精神創傷。

《每日郵報》報導，22歲Uber駕駛荷西（Michael Hassey Jr.）17日前在佛州聖彼德斯市接55歲護士史迪威（Michele Stilwell）上車。史迪威在荷西開車時睡著，不久後突然醒來攻擊他。根據警方調查報告，史迪威自後座伸出雙手，猛掐荷西的脖子。荷西趕緊將車開到路邊，試圖逃跑，沒想到史迪威竟從後座爬到中控台，狠咬他的頸部，還用指甲在他胸口留下抓痕。

荷西指出，載史迪威返家的路上，她大部分時間都在睡覺，接著卻突然跳起來，一面大喊「我的女兒！」一面發動攻擊，「她開始對我大罵髒話，還賞我巴掌。她就像鬥牛一樣一頭撞向我的脖子。」荷西試圖報警，手中的手機卻被對方打掉，只能尖叫喊著自己無法呼吸。影片中可見，史迪威雙手並用、用力鎖喉，荷西整張臉迅速變紅，脖子上的傷口也見血。

警方說明，路人聽見荷西的慘叫，趕緊衝上前幫忙，將史迪威從他身上拉開，荷西的噩夢才終於結束。荷西事後多次聯絡Uber公司，卻沒有得到回應，決定不再當Uber司機，「賺外快不值得拿生命冒險。」這起事件也造成他的精神創傷，正接受心理醫生治療。

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