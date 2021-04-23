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網美出浴「啊啊啊」！車頭燈突掉出比基尼　直播秒變18禁粉絲嗨了

▲▼國外網紅「Imjasmine」在直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／COOMER Andy、當事人IG）

▲國外網美「Imjasmine」在直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／COOMER Andy）

記者張寧倢／綜合外電報導

許多實況主透過影音串流平台Twitch與粉絲互動，而國外一名網美「Imjasmine」時常在個人頻道進行泡澡直播，性感又大膽的風格，讓她擁有超過22萬名粉絲追蹤。然而，Imjasmine日前直播時疑似因為動作太大，不慎露出胸前1點，直接變成18禁畫面，遭Twitch方面認定違反平台政策，禁播24小時作為處置措施。

▲▼國外網紅「Imjasmine」在直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／COOMER Andy、當事人IG）

▲網紅「Imjasmine」利用各個網路社群媒體吸引大票粉絲。（圖／翻攝自當事人IG）

根據《太陽報》報導與影片顯示，Imjasmine於21日直播節目中裝扮成美人魚，想跨進充氣泳池中，卻因為行動受阻而不斷「啊啊啊」地高叫，好不容易跳進水中，比基尼胸罩也跟著移位，意外露出右胸1點，雖然她隨即以雙手遮胸，但直播已經變成限制級節目。此外，Imjasmine後來換過幾套不同的比基尼，網友也抓到她有數度露點的疑慮。

▲▼國外網紅「Imjasmine」在直播中露點。（圖／翻攝自YouTube／COOMER Andy、當事人IG）

▲Imjasmine爆出露點爭議之後，已遭影音實況平台停權24小時。（圖／翻攝自當事人IG）

爭議畫面流出後，Twitch平台認定Imjasmine違反使用政策中「禁止以女性身分露出乳頭」的規定，下令停權24小時。不過Imjasmine本人則澄清，這一切都是「不小心」，很快又會和大家見面的。事實上，Twitch規定禁止全裸或部分裸露，包含衣物遮蔽下可見的生殖器輪廓也一概違規，但目前沒有粉絲對她發起抵制活動。

在最近掀起的「出浴直播」（hot tub livestreams）熱潮中，許多女性直播主會穿著性感比基尼，開直播與粉絲聊天，日前才有一名美國網紅「Supcaitlin」因在直播中穿著暴露服裝而被觀眾大量檢舉，最後也遭停權24小時。近來針對出浴直播的批評聲浪愈發強烈，就連加拿大前Overwatch職業電競選手xQc也在推特發文抨擊，這種直播是在Twitch上最可悲的現實，「請把這些垃圾從首頁撤掉。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四聲道聊時事

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