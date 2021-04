淚！骨灰封入保齡球　他連12次全倒「300分完美比賽」替亡父圓夢

記者張寧倢/編譯

美國39歲男子欣科(John Hinkle Jr.)從大學時期就是個保齡球好手,這一切歸功於父親自小就帶著他們兄弟倆練習保齡球,然而,父親2016年逝世後,欣科一直想將亡父的骨灰封入保齡球,如今,他不僅找到了願意幫忙製作的工匠,還用這顆意義非凡的球替爸爸打出300分比賽(又稱完美比賽,perfect game)。

▲來自伊利諾伊州的欣科(John Hinkle)將父親的骨灰注入保齡球中,並用這顆球打出完美比賽。(圖/翻攝自IG/hink.jr)

根據美國WMBD電視台報導,欣科與他的弟弟喬(Joe Hinkle)自小就跟著父親一起打保齡球,多年來兄弟倆一直為同一個球隊效力,而欣科更曾於全美大學體育協會(NCAA)保齡球錦標賽中,為西伊利諾伊大學贏下2屆冠軍,表現優異。但欣科卻將這一切歸功於父親老約翰(John Hinkle Sr.)。

Peorian John Hinkle wanted his late father to experience a 300 game. So he placed his ashes in a new bowling ball and the first time he used it in league competition last week... a 300.



Story: https://t.co/wO37PBesEn pic.twitter.com/5B7Ac2AfVf