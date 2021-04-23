淚！骨灰封入保齡球　他連12次全倒「300分完美比賽」替亡父圓夢

記者張寧倢／編譯

美國39歲男子欣科（John Hinkle Jr.）從大學時期就是個保齡球好手，這一切歸功於父親自小就帶著他們兄弟倆練習保齡球，然而，父親2016年逝世後，欣科一直想將亡父的骨灰封入保齡球，如今，他不僅找到了願意幫忙製作的工匠，還用這顆意義非凡的球替爸爸打出300分比賽（又稱完美比賽，perfect game）。

▲來自伊利諾伊州的欣科（John Hinkle）將父親的骨灰注入保齡球中，並用這顆球打出完美比賽。（圖／翻攝自IG／hink.jr）

根據美國WMBD電視台報導，欣科與他的弟弟喬（Joe Hinkle）自小就跟著父親一起打保齡球，多年來兄弟倆一直為同一個球隊效力，而欣科更曾於全美大學體育協會（NCAA）保齡球錦標賽中，為西伊利諾伊大學贏下2屆冠軍，表現優異。但欣科卻將這一切歸功於父親老約翰（John Hinkle Sr.）。

Peorian John Hinkle wanted his late father to experience a 300 game. So he placed his ashes in a new bowling ball and the first time he used it in league competition last week... a 300.



Story: https://t.co/wO37PBesEn pic.twitter.com/5B7Ac2AfVf — Kurt Pegler (@KurtPegler) April 21, 2021

自2016年老約翰離世後，身為「2指技術選手」的欣科為了紀念亡父，一直想把爸爸的骨灰封入保齡球的拇指孔中，但過了許久才終於找到可以做到這個要求的保齡球工匠。而就在拿到這顆意義非凡的訂製球之後，欣科便向喬宣布，他自己要用這顆球替爸爸打出300分，「這意義重大，老爸打過298、299分，但從沒打過300分比賽。」弟弟聞言也給予他支持，「去做吧！（Do it!）」

欣科在12日晚間的常規賽中，終於用這顆象徵父親的保齡球打出單局連續十二次全倒的完美比賽，在最後一次擊倒10瓶後，他整個人癱軟蹲地，在場邊觀戰的弟弟喬也衝上球道區給予溫暖擁抱。喬說，「在他打出第11與12次全倒時，我已熱淚盈眶，甚至看不清最後一球。」欣科本人則稱，這是一個史詩之夜，幾乎難以言喻今晚的深重意義，「我起了雞皮疙瘩，全身發抖著。」

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