　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

質量等於3個太陽！　最小新黑洞「獨角獸」離地球僅1500光年

▲▼最新發現的「獨角獸」黑洞。（圖／路透）

▲最新發現的黑洞，旁邊是受它影響的V723 Mon恆星。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

《皇家天文學會報》（MNRAS）發布的最新研究指出，在近期發現了一個名為「獨角獸」的黑洞，可能是目前已知的黑洞中，規模最小、離地球最近的一個。

據New Atlas報導，天文學家近日發現了這個黑洞，並稱它可以創造1到2個新紀錄，包括它是有史以來發現的最小黑洞，以及是迄今為止發現的與地球最近的黑洞。「獨角獸」位於麒麟（Monoceros）星座中一顆名為V723 Mon的紅色恆星旁，距離地球只有1500光年，質量僅是太陽的三倍。

在此前的紀錄中，前一個最小黑洞的質量是太陽的3.3倍，而與地球的距離紀，前一個黑洞是「獨角獸」的兩倍，獨角獸的兩項特色，都是自發現黑洞以來的新紀錄。

由於黑洞本身很難觀察到，天文學家是通過獨角獸對周圍星球的影響而發現它的存在，它的光在其軌道的不同點改變強度，這顯示出它被附近物體的引力拉成奇怪的形狀，且由於它的附近沒有其他可見的恆星，因此黑洞是最有可能的選項，之後透過分析恆星的引力變形、速度和軌道周期，計算出「獨角獸」黑洞的質量相當於3個太陽。

研究的合著者托德·湯普森（Todd Thompson）表示，「就像月球的引力扭曲了地球的海洋一樣，致使海洋向月球凸出並產生高潮，黑洞也會使恆星扭曲成類似橄欖球的形狀」，最簡單的解釋是這是一個黑洞。

研究人員指出，隨著望遠鏡的技術逐漸進步，天文學家也越來越擅長分析數據，未來幾年可望能在「獨角獸」與太陽的質量差距中，發現更多黑洞。

ET快訊
江宏傑離婚訴訟「言語暴力」成弱點？　律師開解：福原愛要賠錢
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

嫌賣淫女技術差！他做完暴怒要求退錢　下秒「直接推下樓」

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

男偷車接兒子遭員警3槍擊斃，兒喊：別開槍！他是我爸

威廉每週和女王見面…26年未中斷！　英媒曝：討論如何「當國王」

嫌賣淫女技術差！他做完暴怒要求退錢　下秒「直接推下樓」

快訊／菅義偉正式宣布：東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態

拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

美日峰會秘辛曝光　日經：美原本要求制定「日版台灣關係法」

接種AZ疫苗後死於血栓　英國增至32人

香奈兒告華為「商標長太像」敗訴！　陸網友嗨爆：以為咱們好欺負？

神話破滅了！「蜘蛛人」後空翻失敗慘摔　「大字型」倒地昏迷

載鞭炮遇道路不平…整車瞬間爆炸！他被拋飛7公尺慘死　恐怖片曝光

半路遇「白臉女」張大眼微笑！　他嚇軟腿：大白天別這樣

警稱「不認識」就盤查　邱顯智：陌生臉孔完全不符法律規定

他點出租屋2優勢「CP值比買房高」　網搖頭曝決定關鍵：很簡單

36歲瓦德茲投回大聯盟　吳俊良：球質不一樣

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

國小硬聯／吳柏承雙響！仁善抱回隊史首冠　黃智煦好投MVP

回故鄉馬祖首展　曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

誤開鏡頭！男大生視訊課「啪啪」女友搖超爽

即／日本將「3度發布」緊急事態

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

媳靠公公肩膀哭出感情！　離婚再跟公公生下一女

即／東京、大阪等4都府縣正式「3度發布」緊急事態

媽騎車載兒外側大迴轉！逼停2車被第3輛車撞死

泰國僧自斷頭殉道　佛教府出面回應了

地鐵最美風景！高中妹地鐵露酥胸

即／美國「華盛頓特區」升格第51州

接吻後「高潮」4小時停不下來

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

傳拜登擬對富人增稅　美股重挫321點

印尼潛艇恐船身破裂沉700米海溝　53人凶多吉少

更多熱門

相關新聞

臘腸狗卡位日光浴專區「嘟嘟好」

臘腸狗卡位日光浴專區「嘟嘟好」

住在英國的臘腸犬「内莉(Nellie)」從小就很喜歡沐浴在陽光下入睡，不能出門時總是會在家中尋找有陽光的角落，趴在那裡曬日光浴直到睡著，這天牠又找到一塊日光浴專區睡覺，陽光覆蓋的地區域正好跟狗狗的身形十分吻合，有趣的畫面讓網友紛紛笑翻。

朗多聽到保羅喊戰術「立刻告訴隊友」

朗多聽到保羅喊戰術「立刻告訴隊友」

雷納德隔扣艾頓　朗多效率驚人

雷納德隔扣艾頓　朗多效率驚人

剩餘22戰全輸沒差　布克生涯首獲5成勝率

剩餘22戰全輸沒差　布克生涯首獲5成勝率

CP3轟29+9　一舉動惹惱米歇爾

CP3轟29+9　一舉動惹惱米歇爾

關鍵字：

黑洞獨角獸天文太陽地球

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面