質量等於3個太陽！　最小新黑洞「獨角獸」離地球僅1500光年

▲最新發現的黑洞，旁邊是受它影響的V723 Mon恆星。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

《皇家天文學會報》（MNRAS）發布的最新研究指出，在近期發現了一個名為「獨角獸」的黑洞，可能是目前已知的黑洞中，規模最小、離地球最近的一個。

據New Atlas報導，天文學家近日發現了這個黑洞，並稱它可以創造1到2個新紀錄，包括它是有史以來發現的最小黑洞，以及是迄今為止發現的與地球最近的黑洞。「獨角獸」位於麒麟（Monoceros）星座中一顆名為V723 Mon的紅色恆星旁，距離地球只有1500光年，質量僅是太陽的三倍。

在此前的紀錄中，前一個最小黑洞的質量是太陽的3.3倍，而與地球的距離紀，前一個黑洞是「獨角獸」的兩倍，獨角獸的兩項特色，都是自發現黑洞以來的新紀錄。

由於黑洞本身很難觀察到，天文學家是通過獨角獸對周圍星球的影響而發現它的存在，它的光在其軌道的不同點改變強度，這顯示出它被附近物體的引力拉成奇怪的形狀，且由於它的附近沒有其他可見的恆星，因此黑洞是最有可能的選項，之後透過分析恆星的引力變形、速度和軌道周期，計算出「獨角獸」黑洞的質量相當於3個太陽。

研究的合著者托德·湯普森（Todd Thompson）表示，「就像月球的引力扭曲了地球的海洋一樣，致使海洋向月球凸出並產生高潮，黑洞也會使恆星扭曲成類似橄欖球的形狀」，最簡單的解釋是這是一個黑洞。

研究人員指出，隨著望遠鏡的技術逐漸進步，天文學家也越來越擅長分析數據，未來幾年可望能在「獨角獸」與太陽的質量差距中，發現更多黑洞。