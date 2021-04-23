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氧氣24小時內耗盡！印尼潛艦持續失聯　美軍派空中支援協尋

▲▼印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日失聯至今仍未尋獲。根據最新消息指出，南伽拉號的氧氣量僅有72小時，也就是說氧氣最快在24日凌晨就會耗盡，艦上53名船員恐凶多吉少。美國軍方也證實，他們將派出空中支援協助搜尋，希望能盡速找到潛艦。

▲▼印尼護衛艦Karel Satsuitubun-356協助搜尋潛艦南伽拉號。（圖／路透）

▲印尼護衛艦Karel Satsuitubun-356協助搜尋南伽拉號。（圖／路透）

根據CNN報導，印尼海軍參謀長馬戈諾（Admiral Yudo Margono）表示，依照南伽拉號在失聯前的數據顯示，艦上的氧氣量足夠供72小時使用，但這也意味著，潛艦從21日凌晨失聯至今，氧氣量可能已快耗盡，搶救黃金時間正迅速減少。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）22日表示，美國將應印尼政府邀請，派出空中支援協助搜尋，「我們對印尼潛艦失蹤的消息深感悲痛，我們的心與印尼船員及其家屬同在。」

馬戈諾表示，南伽拉號在21日凌晨3時下潛後失聯，在此之前發射了兩枚魚雷。目前已在周遭海域部署了3艘潛艦、5架飛機和21艘軍艦協助搜尋；新加坡和馬來西亞也正在前往協助的途中。

▲▼新加坡出動協尋印尼潛艦南伽拉號。（圖／路透）

▲新加坡出動協尋南伽拉號。（圖／路透）

除此之外，印尼軍方在失聯點附近海面發現浮油，還在水深50米至100米處偵測到磁性物體移動；馬戈諾則指出，有兩個原因可以解釋浮油，一是南伽拉號下潛太深，二是潛艦試圖上浮時，釋放出了船上的液體。

同時，有專家向《路透社》表示，潛艇沉沒原因主要有四種：一是蓄電池爆炸；二是魚雷、反艦導彈等艇載武器發生爆炸；三是遇到「海底斷崖」，出現掉深現象，四是水下遭遇撞擊。

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