地鐵最甜美風景！高中正妹蕾絲透視嫩白「酥胸」　日本網友都瘋狂

▲南韓地鐵正妹娥賢在IG分享美照。（圖／翻攝自Instagram@zn_020405）

記者羅翊宬／綜合報導

搭地鐵、公車等大眾運輸工具通勤是現代城市人的生活寫照，在車上可以觀察其他乘客們的生活百態，亮演出眾的外貌、性感火辣的穿著打扮總是非常吸睛！南韓擁有甜美外表的少女娥賢（아현，音譯），便在個人Instagram上分享2張搭乘地體的照片，只見她正面的蕾絲細肩帶撐起雪白粉嫩的酥胸，性感指數爆表。

娥賢就讀位於釜山市的韓國造型藝術高中，不僅在IG開設另一支帳號分享她的作品集，在個人IG上也可見到她分享生活中的各種妝容、穿著美照，在時尚與美妝領域具有獨到的眼光，更是襯托起她美麗動人的五官。

▲娥賢經常分享大膽又前衛的美照。（圖／翻攝自Instagram@zn_020405）

這一天，娥賢胸前揹起日本知名品牌的相機搭乘地鐵，看似要出遊，雖然近年依照防疫規定，每位乘客須配戴口罩，但卻還是無法遮掩娥賢甜美的臉龐，她身穿米色透視罩衫，白色的蕾絲細肩帶撐起雪白的酥胸，一雙朦朧無辜大眼望向遠方，楚楚可憐的鄰家女孩模樣吸引超過6千名網友按讚，成為地鐵上最為動人的美麗風景。

不過，網友們可能要失望了！因為娥賢早已「名花有主」，在她的IG帳號介紹上，標註著男友的IG，而貼文內更不時充滿兩人放閃的照片，因此想要大膽追求的網友們可能要再等等了。

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