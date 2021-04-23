美國蜂蜜含有放射性銫-137　冷戰時代核彈試爆殘留物！

▲新研究發現，美國蜂蜜含有核彈化學物質。（圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者黃品臻／綜合報導

美國維州威廉與瑪麗學院（W&M）在科學期刊《自然-通訊》（Nature Communications）發表了一項最新研究，美國生產的蜂蜜含有同位素銫-137，與冷戰期間核彈試驗產生的放射性元素相同。

據《科學》（Science）報導，威廉與瑪麗學院的地質學家卡斯特（James Kaste），先前發布了一項作業給學生，要求他們在春假結束後，從家鄉帶當地食物返校，要來測試食物裡的銫-137濃度，其中一名來自北卡羅來納州的學生，帶著蜂蜜返校，經檢測發現蜂蜜裡的銫-137濃度比其他食物要高出100倍。

卡斯特與研究團隊以及學生們為了再做更深入的研究調查，從美國東部所有地區收集了122份蜂蜜樣品，進行銫-137檢測，結果在68個樣品中檢測出銫-137，含量超過每公斤0.03貝克，一湯匙大小的蜂蜜約有87萬顆銫-137原子，其中又以佛州蜂蜜的銫-137濃度最高，每公斤為19.1貝克。

研究發現，隨著二次世界大戰後進入冷戰時代，美國、前蘇聯與其他國家在1950、1960年代，曾進行大量的核彈試驗，銫-137因而進入高層大氣中，風將其散佈到世界各地，但受到區域風向及降雨影響，許多的銫-137落入美國東岸，而銫-137可溶於水，且化學性質與植物所需的營養素鉀相似，因此被植物誤認並吸收，開花植物的花粉則被蜜蜂製成蜂蜜。

不過美國食品和藥物管理局（FDA）表示，「不需要擔心這些數值」，因為研究中檢測出的銫-137濃度遠低於美國食品標準（每公斤1200貝克）。卡斯特也表示，「我一點也不擔心」，以前就有吃蜂蜜的習慣，現在反而吃得更多。

另外卡斯特與研究團隊也搜集了美國的牛奶樣本進行銫-137檢測，從兩個研究結果顯示，自1960年代以來，由於放射性物質的衰變，銫-137濃度已急遽下降，因此不必擔心食物含有污染物質，不過了解污染物如何散佈，對衡量生態系統與農業的健康問題仍至關重要。