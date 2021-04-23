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共機頻擾台　德總理梅克爾憂台海局勢：恐變軍事衝突

▲▼德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

▲德國總理梅克爾（Angela Merkel）。（圖／路透）

文／中央社記者林育立柏林22日專電

中國戰機屢屢侵入台灣防空識別區，德國總理梅克爾對此表示憂心，認為挑釁的行動可能演變成軍事衝突。

歐洲理事會（Council of Europe）20日舉行議員大會，德國總理梅克爾（Angela Merkel）以部長理事會主席國領導人的身份，透過視訊發表演說。會後一名議員問到，蒲亭（Vladimir Putin）領導的俄羅斯和習近平領導的中國，何者對世界和平和西方民主國家的生活方式威脅更大。

梅克爾回應時表示，人類從戰爭、納粹和大屠殺學到教訓所成立的聯合國等國際組織，近年備受質疑，例如安理會的運作受到批評，愈來愈多人不相信多邊主義。

梅克爾說，這樣的趨勢如果持續下去，認為沒必要用外交手段來解決爭端，強硬的言論就會出現，接著很快就是挑釁的行動，「看看南海和台灣現在發生的事，可能演變成軍事衝突」。

梅克爾將在9月底舉行的大選後，卸下近16年的總理任期。現年66歲的她自認是相信多邊主義的一代，願意努力維持國際組織的運作，認為問題必須透過對話解決。

二戰後成立的歐洲理事會是歐洲規模最大的國際組織，宗旨是維護人權和法治，目前有47個成員國。

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