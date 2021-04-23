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病毒攻上聖母峰　挪威登山客自曝確診新冠！直升機急送下山

記者黃翊婷／綜合報導

挪威登山客內斯（Erlend Ness）自稱在攀登聖母峰時，被驗出確診新冠肺炎，隨後立即搭上直升機下山，目前人在尼泊爾首都加德滿都的醫院接受治療。內斯事後在臉書PO出許多照片、影片，和大家分享隔離治療的過程，但他看起來精神不錯，還能滿臉笑容躺在病床上，並豎起大拇指比讚。

根據《挪威廣播公司》、《亞洲新聞台》等媒體報導，內斯被送抵醫院之後，曾接受媒體採訪，他自曝是在攀登聖母峰的路途上（5400公尺處）被撤離，一度搞不清楚是高山症還是得了新冠肺炎，直到22日才確診，而且同行的另一名登山客採檢之後也是陽性，「我真的希望不會有人在高山上確診，畢竟在8000公尺的高度，根本不可能用直升機撤離」、「算我運氣不好，在衛生方面，我們本來可以做得更好」。

▲▼2019年5月22日，攻頂聖母峰的最後一段路程，眾多登山客魚貫在稜線上前行。（圖／路透）

▲聖母峰。（圖／路透）

雖然加德滿都某醫院證實收治一名從聖母峰送下來的確診者，但不願透露細節。而尼泊爾觀光局發言人艾查里亞（Mira Acharya）則對外強調，截至目前為止，並沒有收到有關登山客確診新冠肺炎的任何消息，「4月15日的確有一人被撤離，但我們僅被告知此人患有肺炎，目前正在接受隔離治療。」

據了解，尼泊爾今年已經發出377張聖母峰的登山許可證，預計最終數量有望超越2019年發放的381張。然而，如今卻傳出登山客在攀登途中確診，雖然當局的說法與醫院、當事人不同，但恐怕還是會對當地的旅遊業造成重大打擊。

Another day at the hospital in Kathmandu

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關鍵字：

聖母峰挪威尼泊爾

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