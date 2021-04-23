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媽騎車載兒「外側大迴轉」！霸道逼停2車後　被第3輛貨車撞死

 ▲媽媽騎車載兒子，未注意路況迴轉不幸喪命。（影／翻攝自YouTube／Tribun Timur）

記者崔子柔／綜合報導

印尼東爪哇省一名32歲的母親18日騎車載著6歲兒子，突然硬是要從最外側的車道迴轉，後方2台機車被逼停，其中1台已經稍微撞上她，但她沒有引起警覺，最後被對向開來的黑色貨車撞飛出去，當場死亡，兒子則送醫急救保住一命。

根據《Tribun Jatim》報導，該名母親姓名縮寫為ENW，她在清晨6時15分騎車載兒子行駛在最外側車道，突然間要進行大迴轉，似乎沒有注意後方來車，將2名騎士逼得緊急剎車。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Tribun Timur）

▲▼ENW已經和一名騎士發生碰撞。（圖／翻攝自YouTube／Tribun Timur）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Tribun Timur）

其中1名騎士來不及閃避，稍微擦撞到ENW，不過ENW仍執意進行迴轉動作，往對向道看了一眼，卻沒有任何停駛或閃避的動作。

一輛黑色貨車想向外側偏移，但還是正面撞飛母子，ENW當場死亡，兒子則受到頭部重傷，急救後保住一命。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／Tribun Timur）

▲最後被對向貨車撞死。（圖／翻攝自YouTube／Tribun Timur）

警方表示，根據監視器畫面，此事應該歸咎於ENW沒有留意路況就迴轉，但詳細責任還需要進一步確認。

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