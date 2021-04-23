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SOD是真的！媳靠公公肩膀哭出感情　離婚再婚跟他生下一女

（示意圖／PIXABAY）

▲（示意圖／PIXABAY）

圖、文／CTWANT

現代人對於婚姻觀念不再像從前傳統，離婚只是代表雙方不適合，不代表失敗，仍會勇敢找尋第二春。美國肯塔基州31歲女子艾麗卡（Erica Quiggle）與丈夫賈斯汀（Justin Towell）離婚後，便閃嫁賈斯汀繼父傑夫（Jeff Quiggle），並生下一女，生活幸福美滿，羨煞旁人。

根據《每日郵報》報導，艾麗卡與傑夫相差29歲，由於年齡差距，加上身分尷尬之處，他們一度想要放棄這段感情；2017年，當他們各自結束婚姻時，傑夫決定面對自己的感情。2人於2018年8月結婚成為合法夫妻，並生下一女布雷克利（Brexlee）。

艾麗卡透露，自己16歲就認識傑夫，「這聽起來很可笑，但我們有這種愛，我們無法否認，無論如何，我們的關係現在是完美的。傑夫是年輕的靈魂，我是老靈魂。」艾麗卡表示，與前夫之所以會感情破裂是因為自己渴望在事業上做出一番成就，以及喜歡旅行，但賈斯汀比較偏向保守；而隨著她的野心壯大，2人之間的分歧變得愈來愈明顯。

艾麗卡坦言，雙方之間的關係也缺乏互動，即使兒子出生仍沒有為此加分，「我深感不能繼續下去了，覺得自己被困住了。」而這時傑夫總陪伴在她身邊，借出肩膀讓她哭泣。之後艾麗卡與賈斯汀離婚，恰巧傑夫與妻子的婚姻也告一段落了，於是2人越走越近，最後決定結婚廝守一生。

傑夫則笑著表示，年齡差距並不困擾他們，因為很多人都以為他才40幾歲，「謝謝艾麗卡實現我成為父親的夢想，我將退休，帶著女兒去體驗生活。」

對於前妻與繼父結婚，賈斯汀說，「現在一切都很好，不再有仇恨，我們和平談論關於兒子的事情，並且各自繼續我們的生活。」他也大方祝福2人能夠幸福。

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