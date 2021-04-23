梨山降雨半小時德基水庫仍渴　屏東霧台大雨狂炸！3km外大太陽

記者黃翊婷／綜合報導

台灣缺水危機仍未解除，雖然昨日（22日）台中、南投、屏東等地區都有下雨，但還是未能讓水庫「解渴」。其中，台中梨山降雨約半小時，讓不少當地居然忍不住歡呼，不過，因為雨量少、時間短，還是無法使德基水庫有效蓄水。

▲梨山果農拍下當地降雨的畫面。（圖／梨山果農提供）

梨山下雨 德基水庫仍渴

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根據經濟部水利署公布的統計資料，截至22日上午7時，台中德基水庫的蓄水率僅3.9％，有效蓄水量為719萬立方公尺，預測大約僅能再撐一週。不過，22日下午德基水庫附近山區斷斷續續下起小雨，梨山果農開心拿起手機拍下這一幕，坦言「等很久的雨，聽到雨的聲音真的很高興」。

台中市和平區民代表會代表羅進玉同日下午4時30分也拍下山區下大雨的畫面，這場雨大約持續半小時才停止。然而，雖然德基水庫集水區的確有下雨，但因為雨量少、時間短，仍無法有效蓄水，缺水危機依舊沒有解緩。

▲清境農場下大雨。（圖／記者高堂堯翻攝）

清境暴雨挾帶冰雹 日月潭水位持續下降

南投清境農場22日下午2時許突然下起間歇性大雨，甚至出現冰雹，強風吹壞攤商和民眾的遮陽傘，但大家都很開心，趕緊拿出手機拍下降雨的畫面。

另一方面，日月潭的水位仍在持續下降當中，考量到遊客安全，繼1日宣布關閉朝霧、玄光碼頭之後，水社碼頭也自23日起停航，僅剩伊達邵碼頭維持正常運作。

▼▲部落族人看到下雨十分開心。（圖／記者陳崑福翻攝、民眾提供）

屏東霧台大雨 3公里外三地門大太陽

屏東縣霧台鄉神山部落22日下午2時許突然下起久違的大雨，部落族人相當興奮，甚至有人乾脆站著淋雨，或是對著鏡頭開心比YA。由於大雨整整下了1個小時，就連屏東縣長潘孟安也在臉書PO文，提醒當地居民注意打雷、閃電和劇烈降雨。

但在3公里之外的三地門德文村檢查哨、鄰近的瑪家、泰武等山區，依舊是晴空萬里、出大太陽的好天氣，讓當地居民相當失望。