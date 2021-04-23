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氣候峰會登場　拜登宣布：美國2030年將減排50%溫室氣體

▲▼全球領袖視訊氣候峰會22日登場，美國總統拜登宣布，2030年美國將把造成氣候變遷的溫室氣體排放量比2005年減少50%到52%。（圖／路透社）

▲美國總統拜登宣布，美國2030年將把溫室氣體排放量比2005年減少50%到52%。（圖／路透社）

中央社訊 

全球領袖視訊氣候峰會今天登場，美國總統拜登在開幕式表示，美國和其他大經濟體必須處理氣候變遷問題，在領導這個「具有道德和經濟緊迫性」的問題上，美國不會等待。

他在白宮表示：「不行動的代價日益升高，美國不會等待。」

拜登宣布，到2030年，美國這個世界最大經濟體將把造成氣候變遷的溫室氣體排放量比2005年減少50%到52%。

拜登邀請40位領導人參加為期兩天的會議，包括中國國家主席習近平、俄羅斯總統蒲亭以及教宗方濟各。

日本首相菅義偉今天稍早在一場會議上，提出日本2030年溫室氣體減量新目標，將從原本較2013年度減少26%，大幅提高到減少46%。

歐盟本週確認自己雄心勃勃的目標，前歐盟成員國英國在拜登峰會前夕公布所有主要經濟體中影響最深遠的目標，到2035年將比1990年的水準減少78%。

英國將於11月在格拉斯哥主辦一次聯合國會議，主要在升級2015年的巴黎氣候協定。

拜登的行動給中國施加壓力，到目前為止中國是世界上最大的碳排放國。

中國國家主席習近平去年承諾，中國將在2060年實現碳中和。他今天在峰會時重申2060年實現碳中和。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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