　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國高僧善馬功「斷頭獻給佛祖」　弟子見證全程恐觸法　佛教府回應了

▲▼泰國一名高僧自製斷頭台殉道，引發熱議。（圖／翻攝自ViralPress）

▲泰國一名高僧自製斷頭台殉道，引發輿論譁然。（圖／翻攝自ViralPress）

記者閔文昱／綜合報導

泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）發生一起可怕殉道事件，一名僧侶使用「自製斷頭台」，將自己的頭顱砍下，相信此舉能「即刻成佛」。不過，現場其他弟子不僅沒有阻止，反而還在一旁念經，如此不作為，恐已觸犯當地法律，而泰國佛教府也出面呼籲，不鼓勵這樣的行為。

根據《每日星報》報導，68歲佛教僧侶善馬功（Thammakorn Wangpreecha，音譯）在農磨蘭普府的這間寺廟服侍11年，他的侄子15日在廟裡一塊刻有經文的大理石板上，發現善馬功頭身分離的屍體，而且一旁還有一個自製的斷頭台，嚇得他趕緊報案。

▲▼血肉獻祭可能是源自於蘭納王國的佛教經典《未來佛》（圖／翻攝自耶子網）

▲血肉獻祭可能是源自於蘭納王國的佛教經典《未來佛》（圖／翻攝自椰子網）

警方調查，善馬功的遺體旁留有遺書，遺書上寫道，砍下自己的頭顱是一種讚美佛祖的方式，他為此已經計劃了5年，因為唯有獻上自己的頭顱與靈魂，佛祖才能幫助他在投胎後成為更崇高的精神存在。據悉，他刻意將自製的斷頭台放在佛像旁邊，這樣一來，他的頭顱掉落後，就會滾進「佛像的懷裡」，畫面十分詭異。

消息曝光後，詭異的殉道方式馬上就引發輿論譁然，調查也指出，善馬功所使用的斷頭台及相關凶器都是由弟子與信眾幫忙準備，而且當時還有不少弟子在場，但他們不僅沒有阻止，甚至還在距離斷頭台約10公尺處的講經亭誦經。

對此，泰國佛教府（National Office of Buddhism）回應，在佛教中，並不鼓勵這個行為。

事實上，依照泰國法律顯示，針對16歲以上的自殺者「任何見他人生命面臨危險，卻未進行必要救助者，處1個月以下有期徒刑，或罰1萬泰銖以下罰金，或處以徒刑並易科罰金。」因此善馬功的弟子、信眾協助或不作為的行為，恐怕已經觸法。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►澎湖花火節，值得一衝「含機票、住宿、海洋牧場、古蹟巡禮」特價4690

ET快訊
陪睡老總！空姐被要求嘿咻時打給男友　「露骨對話曝」公司回應了
停診遭痛罵　醫嘆「腸子整坨黏子宮」手術累癱：真的很抱歉
收錢就脫光！飛機杯女神「8分鐘戰男片」全都錄　月賺300萬
台積電首次！發送2600張限制型股票　領取條件曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

泰國高僧「斷頭獻給佛祖」殉道！弟子見證恐觸法　佛教府回應了

路透社：拜登考慮將「亞美尼亞大屠殺」定義為種族滅絕

里程碑！「毅力號」火星車首度在火星成功製氧！

腳癢踹斷港口繫船桿　男趴地「重擊蛋蛋」慘滾落海

印尼潛艦失蹤！曾出現神秘移動訊號　53船員生存關鍵時間曝

網紅貓牽繩絆倒男童！竟遭殘忍重摔　正妹主人討公道慘被壓地毒打

炫砲鍵盤「複製貼上只需1步驟」　大學生敲碗：做報告需要

真的很「落漆」！美國藥管局痛批嬌生疫苗工廠問題多

印度單日驚爆31萬確診2000死　疫情「海嘯」3關鍵原因曝光

單月攔截17萬非法移民！亞利桑那州開先例　宣布邊境進入緊急狀態

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

市值5億！毒梟集團剷平關西山頭　「種1608株」創國內最大宗大麻案

12歲女童罹罕病壽命剩不到半年　不放棄靠自己賣爆米花圓環島夢

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

泰國6歲空靈系女孩擁水汪電眼　天使般微笑❤高顏值秒擄獲粉絲

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

泰國高僧「斷頭獻給佛祖」殉道！弟子見證恐觸法　佛教府回應了

路透社：拜登考慮將「亞美尼亞大屠殺」定義為種族滅絕

里程碑！「毅力號」火星車首度在火星成功製氧！

腳癢踹斷港口繫船桿　男趴地「重擊蛋蛋」慘滾落海

印尼潛艦失蹤！曾出現神秘移動訊號　53船員生存關鍵時間曝

網紅貓牽繩絆倒男童！竟遭殘忍重摔　正妹主人討公道慘被壓地毒打

炫砲鍵盤「複製貼上只需1步驟」　大學生敲碗：做報告需要

真的很「落漆」！美國藥管局痛批嬌生疫苗工廠問題多

印度單日驚爆31萬確診2000死　疫情「海嘯」3關鍵原因曝光

單月攔截17萬非法移民！亞利桑那州開先例　宣布邊境進入緊急狀態

小玉淋雨大哭嘶吼「我們到此為止」　笑笑崩潰亮刀：要死一起死

後座女伴笑他3指騎車：濕濕的…下一秒「3貼探頭」爬出！18秒展神技

快訊／美國「華盛頓特區」升格第51州　眾議院表決通過

小玉停更YT一年「大家就要看你落水」認拍片瓶頸：像沒靈魂空殼

為什麼50嵐發跡地「分店超少、不賣1號」？台南人揭關鍵原因

台正妹影片遭抄襲！哭到氣喘發作…指名陸網紅「盜竊心血」告定了

富邦不想被味全橫掃　迎戰天敵布里悍

北海岸首批自費COVID-19疫苗27日開打　金山石門三芝3區長帶頭接種

3萬人塞爆！2021澎湖海上花火節開幕　400無人機夜空排出熊大、兔兔

基隆廟口「滯留外國人」擺攤求救　1分鐘收入破千他傻：真有愛心

他驚見大隻功夫汪「輕功上屋簷」　 盯著人監視！網笑：國術館徒弟

國際熱門新聞

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

泰國僧自斷頭殉道　佛教府出面回應了

日相：若中國武力侵台「自衛隊不會插手」

美非裔少女持刀　警連開4槍斃了她

UFO猛撞太空站！NASA直播畫面曝光

拜登擬將亞美尼亞屠殺定為種族滅絕

女大生上課忘關鏡頭...男友「向前推進」羞恥畫面曝

12條流浪狗攻擊　7歲女被恐怖狂咬

熱天氣引凶性　比特犬咬死同睡主人

泰國壁虎王收購活體銷陸　1噸賺63萬掀熱潮

世界醫師會首爾理事會 通過支持台灣參與WHO決議

脫北正妹自爆被「金正恩盯上」！憂遭暗殺

他「坐欄杆」拍照　下秒跌落水壩

更多熱門

相關新聞

泰國壁虎王收購活體銷陸　1噸賺63萬掀熱潮

泰國壁虎王收購活體銷陸　1噸賺63萬掀熱潮

泰國一位曾在台灣工作7年的網友倫蒂瓦弄，自今年1月起，在臉書成立粉專，向民眾高價收購壁虎，以販售至中國製藥。po文曝光後，吸引了不少民眾加入捉壁虎的行列，意外在當地掀起一股捕捉壁虎的熱潮。

印尼潛艦恐沉入海　53船員失聯

印尼潛艦恐沉入海　53船員失聯

菲律賓「宿霧大洋號」擱淺　釀4死9失蹤

菲律賓「宿霧大洋號」擱淺　釀4死9失蹤

即／印尼載有53人「潛艦失蹤」　海軍動員搜救中

即／印尼載有53人「潛艦失蹤」　海軍動員搜救中

女童怨郵差只送禮給媽媽　超暖情節秒展開

女童怨郵差只送禮給媽媽　超暖情節秒展開

關鍵字：

佛教善馬功斷頭佛祖泰國僧佛教府東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

有小三體質的女人「4恐怖心態」！專家戳破盲點

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

空姐被安排陪睡！公司火速闢謠

范逸臣「紅隊很多摩擦」退賽後吐實！

老公拒簽「無痛分娩同意書」...她一生完秒暴走

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

9歲兒突然斷氣走了　罕病連醫師都要上網查

牛排買1送1！盤點勞動節限定優惠

周日起2波降雨「下周連濕5天」

羊肉爐吃一半...桌子冒出二哈頭

停診遭痛罵！醫嘆「腸子整坨黏子宮」累癱：真的很抱歉

胸部被塞錢脫光光！飛機杯女神「8分鐘運動片」全拍下

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面