里程碑！「毅力號」火星車首度在火星成功製氧！

▲「毅力號」火星車成功在火星上利用大氣中的二氧化碳製成氧氣。(圖／路透)

國際中心／綜合報導

美國「航太總署」(NASA)周三(21日)說，「毅力號」(Perseverance)火星車首次在火星上利用大氣中的二氧化碳製成氧氣。這是人類首度在地外行星製造氧氣。 今年2月18日，「毅力號」火星車成功登陸火星。

「航太總署」在聲明中說，製氧任務是由「毅力號」攜帶的「火星氧氣就地資源利用實驗」(MOXIE)的設備完成。它在登陸火星後的第60個「火星日」(美東時間4月20日)首度運行，成功將火星大氣中二氧化碳的氧原子分離出來，製成大約5公克氧氣，相當於一名太空人正常活動10分鐘左右所需要呼吸的氧氣量。製氧過程中產生的一氧化碳被排放到火星大氣中。

「航太總署」的太空技術任務局負責人路特說：「這是在火星上將二氧化碳轉化為氧氣的關鍵第一步。」 據「航太總署」說法，火星大氣中約96%為二氧化碳。MOXIE僅為小型試驗設備，但有望推動研發出更大、效能更大的氧氣生成器。這不僅有助於解決未來太空人在火星上的供氧問題，還能為人類從火星返回地球時所使用的火箭提供氧氣燃料。

MOXIE由美國麻省理工學院設計，呈長方體，外表為金色，大小相當於汽車電池，位於火星車內部右前方。由於製氧過程需要攝氏800度左右高溫，所以MOXIE由耐熱材料製成，包括使用3D列印、可加熱或冷卻流經氣體的鎳合金零件、以及有助保溫的輕質氣凝膠。它的外部有一層薄薄的金質塗層，可以防止向外輻射熱量，避免對「毅力號」其餘部分造成損害。

「 航太總署」聲明中說，這台設備有望在一個「火星年」(相當於地球上將近兩年時間)再實施至少9次製氧活動。它的設計產能為每小時製造最多10公克氧氣。

「法新社」引述麻省理工學院工程師赫克特的話報導，這台設備如果改造成1噸重，可製成大約25噸氧氣，供火箭從火星上起飛。

「航太總署」網站介紹，未來如果4名太空人在火星上工作和生活一年，可能需要1噸氧氣。 「毅力號」火星車去年7月30日發射升空，今年2月18日登陸火星。它的任務包括尋找火星遠古時期可能存在過的生命跡象，以及探索火星地質和氣候特徵，為未來人類探索和登陸火星探路。

搭載在火星車上的「機智號」無人直升機本月19日成功完成火星上首次飛行，上升了3米，懸空停頓了30秒。這是人造航空器首度在另一個行星上受控飛行。