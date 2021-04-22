立委財報曝婚變！黨主席、政務官婚變　都因申報財產才曝光

圖文／鏡週刊

國民黨立委林為洲最近一次財產申報曝光其已與妻子離婚，事實上，近年政壇中因財產申報資料曝光離婚訊息的還有時代力量前主席徐永明，以及行政院政務委員林萬億。

去年3月31日監察院公布的廉政專刊第158期，在第9屆立法院擔任時代力量立委、當時擔任時代力量黨主席的徐永明，因財產資料中的配偶欄空白，意外讓他與廖姓前妻離婚消息曝光。

徐永明在本刊報導其婚變訊息後，當天下午透過臉書發文證實：「這（離婚）是去年年中所做的決定。」他也強調，因個人私領域範圍涉及家人，因此婉拒媒體訪問。徐去年8月因捲入立委收賄案，宣布辭去時力黨主席職務並宣布退黨。

另外，林萬億在2016年5月20日政黨輪替後回鍋行政院擔任政務委員，同年10月6日出刊的監察院廉政專刊第112期，揭露林的配偶欄空白，證實他已與周姓前妻離婚。

2011年的農曆七夕，林萬億當時的妻子周女向新北市警方報案，指林與小30歲的沈姓助理在板橋區開房間，要求警方同行抓姦，事後周堅持提告。當時林對警方表示，他與沈在房內討論研究案，但後來坦承二人確實發生關係。

2012年1月，沈姓助理因認罪遭新北地檢署起訴妨害家庭罪，林萬億則因取得周女原諒獲得撤告。同年3月，周也對沈撤告，全案告一段落，直到林萬億財產申報曝光，才確認他已與周女離婚。



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